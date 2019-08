Beppe Convertini è gay?/ Spunta l’ex fidanzato, lui replica: “L’amore non discrimina”

Beppe Convertini è tra gli attori più apprezzati del panorama italiano e, al momento, il pubblico lo ritrova anche nelle vesti di conduttore ne ‘La Vita in Diretta Estate’. Tuttavia torna al centro del gossip per questioni di carattere diverso dal lavoro. Si parla della vita privata del conduttore e del fatto che possa essere gay. Gossip che nasce da una lettera, recentemente spolverata da Dagospia, che risale a qualche anno fa ed è stata scritta da un uomo che si definisce “ex fidanzato” di Convertini. Lui è Giovanni Cavaretta, cantante lirico che scrisse una lettera, poi pubblicata da Gay.it, in cui ammetteva: “Sono l’ex da qualche giorno di Beppe.” Poi continuava “Mi chiedevo chi ha dispensato il permesso o addirittura commissionato le foto con la sig. Vento su un presunto flirt tra i due.”

Beppe Convertini: “Io gay? L’amore non distingue…”

Lo sfogo di Giovanni Cavaretta a Gay.it concludeva così: “Sia pure gossip ma un portale come il vostro non dovrebbe farsi “strumentalizzare”!!! Ritengo tali foto un’offesa alla mia persona e al pubblico raggirato inutilmente.” Una vicenda, questa del presunto ex fidanzato, che torna attuale oggi visto che Beppe Convertini ha rilasciato un’intervista al settimanale Diva e Donna, nella quale ha toccato anche questo delicato argomento. Di fronte alla domanda in merito al presunto ex fidanzato e ai loro 5 anni insieme, l’attore e conduttore ha risposto: “Di questo non voglio parlare. Posso solo dirti che l’amore non distingue, non discrimina, insegue le sue leggi”.

