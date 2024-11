Claudia Ciampa ha finalmente potuto riabbracciare il figlio, Ethan, rapito qualche mese fa dal papà, che lo ha portato negli Stati Uniti. Sono stati 82 i giorni in cui la mamma non ha potuto vedere il figlio né sapere dove fosse. A “La vita in diretta”, spiega: “È stato meraviglioso, un sogno. Ieri eravamo stremati, molto stanchi, anche il piccolino. Ma allo stesso tempo non riuscivamo ad andare a riposare: questa notte abbiamo dormito poco ma bene, sicuramente molto meglio”.

Dal momento in cui ha visto il figlio, Claudia non si è mai staccata da lui: “L’ho trovato molto cresciuto, cambiato, Gattona come un razzo, si mette in piedi. Ora è come se dovessi ricominciare a riconoscerlo: sono passati quasi tre mesi, la quotidianità è mancata e bisogna rodare tutto di nuovo”.

Immensa la gioia della nonna del piccolo, Luciana: “È un bambino stupendo, meraviglioso. Claudia è cambiata, ora ha un altro viso. Che meraviglia. Ethan mi sembra che stia bene, un bambino florido: un bambino molto bello per me che sono la nonna. La notte è stata un tormento, anche se dolce, perché c’era la speranza di vedere il bambino in braccio a Claudia. Era da tanto che la vedevo con un viso appeso, stanco, ora finalmente sono insieme. Vedere questo video è stato emozionante. Sto contando le ore, i giorni: non vedo l’ora di abbracciarlo, di tenerlo vicino. Spero avvenga al più presto”.

Claudia Ciampa, madre di Ethan, pronta alle udienze: “Situazione molto delicata”

Dopo aver riabbracciato il figlio Ethan, Claudia Ciampa è pronta ad affrontare le udienze in Tribunale: “La prima udienza era preliminare, solo per stabilire la custodia di questo periodo. Domani ci sarà la prima udienza e verrà deciso se Ethan potrà tornare in Italia o se dovrà restare negli Stati Uniti” racconta Claudia a “La vita in diretta”. La mamma, poi, spiega ancora: “Ho ancora paura perché non vorrei che a Erik venisse qualche strana idea in testa. È imprevedibile, non mi fido più di lui: devo proteggerci al 100%. È una situazione molto delicata”.

