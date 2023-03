Beppe Convertini: “Mio padre morto per tumore in 7 mesi”/ “Aveva metastasi in viso”

Beppe Convertini, conduttore di “Linea Verde”, è intervenuto ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno presentata da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di giovedì 16 marzo 2023. L’ex volto di “C’è tempo per…” ha raccontato il dramma della morte del padre, che è stato malato terminale per un tumore al polmone per sette mesi, con metastasi in giro per il corpo: “Avevo 17 anni, è passato da 110 a 60 kg – ha asserito Beppe Convertini –. L’ho visto spirare ed è stato davvero drammatico, in quanto non sai come comportarti in quei casi”.

BEPPE CONVERTINI: “MIA MAMMA GRAZIA PER ME È TUTTO”

Il padre del conduttore “aveva anche una metastasi sul viso che gli impediva di mangiare e sorridergli sembrava quasi andare contro il suo aspetto fisico. La cosa che mi ha colpito in quel lungo periodo è stata la forza di una donna che per mesi non ha dormito: mia mamma. Lo tamponava continuamente, perché quella massa sanguinava”. Beppe Convertini ha quindi aggiunto: “Mia mamma per me è tutto, non mi ha mai costretto a non inseguire i miei sogni. Sono andato a Torino a studiare per lavorare come attore e conduttore. Nonostante lei fosse rimasta a casa con le mie sorelle, ha assecondato sempre ogni scelta per noi figli. Mia madre è una donna d’altri tempi, le dico ‘ti voglio bene’ almeno cinque volte al giorno”.

