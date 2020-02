Beppe Vessicchio a Sanremo 2020/ È ufficiale: dirigerà l’orchestra durante…

“Dirige l’orchestra il maestro Beppe Vessicchio” è una delle frasi (anzi: un autentico leitmotiv) che ha accompagnato numerose generazioni cresciute a pane e Festival di Sanremo, kermesse che nel 2020 celebra il suo settantesimo genetliaco. Esattamente un anno fa, l’assenza di Vessicchio sul palco del teatro “Ariston” suscitò indignazione e polemiche fra gli spettatori, che non esitarono a riversare il proprio malcontento sui social network per l’esclusione dalla manifestazione di uno dei suoi emblemi per antonomasia, universalmente noti e apprezzati. Scene che, questa volta, non si replicheranno: nel corso della puntata di “Che tempo che fa”, andata in onda nella serata di domenica 2 febbraio su Rai Due, il conduttore Fabio Fazio, dialogando con il presentatore del Festival, Amadeus, gli ha posto il fatidico interrogativo: “C’è Vessicchio?”. La risposta ha entusiasmato il popolo del web: “Sì c’è!”. In pochi minuti, gli spazi digitali di Twitter sono stati invasi da decine e decine di tweet di felicità e soddisfazione da parte degli innamorati dell’appuntamento canoro che ogni anno accende i riflettori sulla città delle palme e dei fiori.

BEPPE VESSICCHIO A SANREMO 2020: DIRIGERÀ LE VIBRAZIONI

Beppe Vessicchio ritorna al Festival di Sanremo, dicevamo. E lo fa proprio nel 2020, annata clou della manifestazione, che celebra il suo settantesimo anniversario. In tanti, però, in queste ore che precedono l’avvio della kermesse, in programma domani sera, martedì 4 febbraio, si stanno domandando quando, con esattezza, il maestro Vessicchio sarà chiamato a dirigere l’orchestra. La risposta è presto fornita: sarà sul palco del teatro “Ariston” quando canteranno Le Vibrazioni, in gara nella sezione “Campioni” con il brano “Dov’è”. La band, formata da Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani Garrincha e Alessandro Deidda, vanta 20 anni di carriera e, recentemente, ha stretto un’autentica collaborazione con Beppe Vessicchio; infatti, partirà il 17 marzo dal teatro “Golden” di Palermo il loro nuovo tour, denominato “Le Vibrazioni in orchestra – Di e con Peppe Vessicchio”, nel corso del quale, accompagnati da un’orchestra composta da venti elementi, Sarcina e soci presenteranno i loro più grandi successi in una veste inedita, per effetto degli arrangiamenti ideati appositamente per loro proprio da Beppe Vessicchio.

