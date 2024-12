Beppe Vessicchio: “I miei polmoni sono compromessi”. Il contatto con l’amianto e…

Beppe Vessicchio ha perso suo papà per via di una malattia contratta in seguito alla respirazione continua della polvere di amianto, nociva per gli esseri umani. L’uomo, infatti, lavorava in una fabbrica per la produzione del latte e ha respirato, per tantissimi anni, la sostanza nociva, tanto che anche lo stesso direttore d’orchestra ha i polmoni compromessi, come ha raccontato a Silvia Toffanin, a Verissimo. Avendo respirato a lungo la polvere nociva dai vestiti del papà, anche Beppe risulta essere a rischio: il contatto con l’amianto, infatti, a lungo andare può dare problemi.

Da più di quarant’anni, Beppe Vessicchio è felicemente sposato con Enrica Mormile, dalla quale ha avuto anche una figlia, Alessia, che gli ha regalato anche la gioia di diventare nonno per ben tre volte: la figlia del direttore d’orchestra, infatti, ha avuto tre bambine, Teresa, Alice e Caterina. Intorno a Beppe, dunque, solo tante donne, tanto che in più di un’occasione anche lui ha scherzato: “Anche il cane è femmina”. Proprio l’essere circondato sempre e solo da donne ha dotato Vessicchio di una sensibilità speciale, molto apprezzata anche dal pubblico.

Beppe Vessicchio: “Così ho conquistato mia moglie”

Beppe Vessicchio, parlando della sua vita privata e del rapporto con la donna del suo cuore, Enrica Mormile, ha spiegato: “Quando avevo vent’anni avevo la barba lunga e i capelli lunghissimi con una fascetta. Ero considerato un hippie ma non lo ero. Tutti abbiamo tentato di cambiare le cose che potevamo cambiare. Mia moglie l’ho conosciuta suonando la chitarra, con il brano “You have got a friend”. Ci siamo innamorati nel 1977″. Il loro amore, dunque, dura ormai da quasi cinquant’anni e ha conosciuto varie stagioni, arricchendosi inoltre con la nascita della figlia Alessia e delle sue nipotine, rigorosamente femmine.