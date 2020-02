Beppe Vessicchio a Sanremo 2020/ “Sarò con Le Vibrazioni, tornare è un piacere!”

Uno dei simboli indiscussi del Festival di Sanremo tornerà anche quest’anno sul palcoscenico dell’Ariston. Stiamo parlando di Beppe Vessicchio che stasera dirigerà Le Vibrazioni in Dov’è. “Ritornare è ovviamente un piacere” ha ammesso il maestro, 63 anni, come riporta ilQuotidiano.net. Vessicchio ha partecipato a venticinque edizioni di Sanremo e questa sera, dunque, tornerà al fianco de Le Vibrazioni, cosa della quale si dice contento e soddisfatto. “Sono contento che questa opportunità sia legata alle Vibrazioni, perché ho realizzato gli arrangiamenti del tour con Orchestra al via il 17 marzo da Palermo.”ricorda.

Beppe Vessicchio torna a Sanremo: 25 volte al festival!

Beppe Vessicchio, dunque, si prepara a tornare nel Teatro Ariston anche per il Festival di Sanremo 2020. Nel corso della breve intervista ha però voluto ricordare anche altre apparizioni e, in particolare, alcune che sono rimaste nella sua memoria e nel suo cuore: “La più esaltante è stata la prima; quella del ’90, perché segnò il ritorno dell’orchestra al Festival – dice – Diressi La nevicata del ‘56 con Mia Martini e Tu… sì con Mango. Un anno straordinario con Ray Charles a duettare con Toto Cutugno e i Pooh con Dee Dee Bridgewater.” Così conclude: “Prima, noi maestri ci limitavamo ad accompagnare gli artisti sotto al palco per vedere se il livello della voce era congruo alla base registrata”. Inutile dire che i fan saranno entusiasti di ritrovarlo a Sanremo.

