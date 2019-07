Bergamo, mamma e figlio disabile trovati morti/ Lei ha un malore e lui soffoca

Mamma e figlio disabile sono stati trovati morti in casa a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Le vittime sono Felicita Carminati, 71 anni, e Thomas Arrigoni, che invece ne aveva 44. Stando ad una prima ricostruzione della tragedia, riportata dal Corriere della Sera, la donna che accudiva il figlio è stata colta da un malore, forse tra sabato e domenica, mentre lo stava provando a far alzare dal letto con un sollevatore che è dotato di ventilazione per la respirazione. L’uomo è quindi rimasto sospeso a lungo in una posizione anomala. Il suo respiratore però aveva un’autonomia di otto ore, quindi è morto soffocato. A lanciare l’allarme è stato il fisioterapista che seguiva l’uomo: si è recato a casa del suo assistito, ma al citofono non ha risposto nessuno, ma non si è preoccupato. Era già capitato di non trovare mamma e figlio in casa. E quindi è rientrato questa mattina. Non avendo avuto risposta per il secondo giorno di fila si è allarmato.

BERGAMO, MAMMA E FIGLIO DISABILE TROVATI MORTI

Il fisioterapista ha scavalcato il cancello dell’abitazione e ha visto i corpi senza vita attraverso una finestra che era stata lasciata parzialmente aperta. Vani i soccorsi del 118 per entrambi, visto che erano morti già da ore: si presume fin da ieri. Secondo quanto riportato dall’Eco di Bergamo, Thomas Arrigoni, che soffriva di distrofia muscolare di Duchenne, era molto legato alla madre. I due erano insperabili e molto conosciuti in paese. Vivevano insieme nella casa di via Casalini 26 da quando il marito della signora Felicita Carminati era morto 20 anni fa. Il funerale è stato fissato per giovedì mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Terno. Intanto la comunità è sotto choc per il ritrovamento della mamma e del figlio disabile morti. Pare che il malore accusato dalla donna sia riconducibile ad un ictus. Si è rivelato fatale anche per il figlio, disabile fin dalla nascita e attaccato alla bombola d’ossigeno per respirare, perché è morto a sua volta quando il dispositivo di alimentazione si è esaurito nelle ore successive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA