Berlino, auto contro Cancelleria/ Video, protesta anti-Merkel: “assassini di bambini”

Sono giorni molto “caldi” a Berlino e non certo per le condizioni climatiche. stamane un’auto stationwagon si è lanciata contro la cancellata della Cancelleria tedesca, la sede degli uffici di Angela Merkel. Si è temuto all’inizio un’azione ben più pericolosa, un potenziale attacco kamikaze con esplosivo ma per fortuna si è rivelato quasi subito un’azione più dimostrativa che altro: secondo quanto scrive la Bild – e secondo le prime immagini in arrivo dalle forze dell’ordine di Berlino, sulle due fiancate dell’automobile è stato scritto «Maledetti assassini di bambini e anziani», e sull’altro lato «stop alla politica di globalizzazione». Si è così scoperto che l’azione condotta dalla misteriosa persona – al momento fermata dalla polizia – è da ricondursi alle proteste sempre più frequenti in questi giorni a Berlino contro le ulteriore chiusure e restrizioni ipotizzate dal Governo Merkel e dai lander tedeschi che oggi si riuniscono proprio a Berlino.

LA PROTESTA ANTI MERKEL

Il Governo e in generale la politica viene accusata di aver mandato a morte bambini e anziani nelle emergenze migranti e Covid-19, le medesime “accuse” viste in piazza nei giorni scorsi nella capitale tedesca. Poco dopo lo schianto dell’auto contro la cancellata della Cancelleria (deformati i pilastri in ferro dopo l’arrivo a forte velocità dal recinto di fronte all’ufficio di Angela Merkel), la polizia armata ha sorvegliato la scena e nelle foto è stata vista un’ambulanza. Da ieri la Merkel insieme ai capi degli altri Paesi Ue hanno stabilito ulteriori regole e raccomandazioni anti-Covid per le prossime settimane (dalla Francia alla Spagna fino all’Italia). Il 19 novembre scorso invece migliaia di negazionisti e critici delle politiche del Governo federale sono scesi in piazza contro il lockdown: 200 arresti, scontri e idranti sulla folla. Al momento si pensa che il “gesto dimostrativo” di oggi sia da imputare proprio a quelle proteste.

Une voiture a percuté la grille d’entrée de la chancellerie fédérale à #Berlin ce mercredi matin, où se trouve le bureau d’Angela #Merkel. (Source @BILD)pic.twitter.com/pCKVnZ5XI8 — Antoine Llorca (@antoinellorca) November 25, 2020

Das Fahrzeug stammt aus dem Kreis Lippe. Mit hoher Geschwindigkeit scheint es mangels Beschädigungen nicht an den Zaun “gerast” zu sein, berichtet @kopfzeiler. Mittlerweile wurde der Wagen vom Tor entfernt. Keine Verletzten. pic.twitter.com/amNHcTie71 — Dlf Hauptstadtstudio (@Dlf_Berlin) November 25, 2020





