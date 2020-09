BERLUSCONI: COVID MALATTIA INFERNALE/ “Sto lottando”: telefonata ai senatori azzurri

Telefonata a sorpresa di Silvio Berlusconi dall’ospedale San Raffaele, dove l’ex premier è ricoverato dopo aver contratto il coronavirus. Berlusconi ha contattato la presidente del gruppo parlamentare a Palazzo Madama, Anna Maria Bernini, durante la riunione dei senatori azzurri, con parole che hanno enfatizzato quanto sia dura la battaglia contro il Covid-19, che sta vivendo sulla sua pelle. “Sto lottando per uscire da questa infernale malattia, è molto brutta. Qui al San Raffaele hanno fatto migliaia di esami e io sono risultato tra i primi cinque per forza del virus. Ce la sto mettendo tutta e spero proprio di farcela e di riuscire a tornare in pista“. Berlusconi ha sottolineato come i medici gli avrebbero confermato il fatto di aver contratto l’infezione con una carica virale da record, tra le più alte in assoluto registrate al San Raffaele dall’inizio dell’emergenza. Nonostante questo il professor Zangrillo, responsabile della terapia intensiva generale e cardiovascolare dell’ospedale, nell’ultimo bollettino ha rassicurato sulle condizioni di Berlusconi, parlando di quadro clinico in “costante miglioramento”.

BERLUSCONI: “TORNERO’ PER MANDARE A CASA IL GOVERNO”

Berlusconi, che compirà 84 anni a fine settembre, è risultato positivo al tampone per il nuovo coronavirus mercoledì scorso, insieme ai figli Luigi, 31 anni, e Barbara, 36 anni. Inoltre anche la figlia maggiore, Marina, di 54 anni, è risultata positiva al virus nella giornata di ieri. Oltre a informare sulle sue condizioni, nella telefonata con i senatori azzurri l’ex presidente del Consiglio ha sottolineato l’importanza di continuare a lavorare sull’agenda politica, usando termini molto duri nei confronti del Governo Conte: “Voglio fare campagna elettorale l’ultima settimana perché temo l’astensione e perché dobbiamo sconfiggere un governo di incapaci. Chi non va a votare è colpevole se poi al governo arrivano degli incapaci e degli irresponsabili,” ha sottolineato Berlusconi che subito dopo è intervenuto telefonicamente durante un comizio in Valle d’Aosta, per esprimere sostegno ai candidati di Forza Italia in corsa alle prossime elezioni del 20 e 21 settembre.



