Con questo giovedì 12 dicembre 2024 che ci avvicina sempre di più all’amato Natale, tornano a farci visita anche i sempre classici concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che grazie ai loro sempre ricchi premi potrebbero segnare un’importante svolta per la vostre festività permettendovi di fare qualche regalo veramente importante a qualcuno che vi sta veramente a cuore o – meglio ancora – di concedervi una lunga pausa vacanziera dalla frenesia lavorativa prima di essere ‘costretti’ a tornare alle vostre postazioni con la fine delle feste e l’arrivo dell’anno nuovo!

Giusto per farvi un paio di esempi dei premi che potreste riuscire a vincere con questi tre amatissimi concorsi, vale la pena ricordarvi che solamente lo scorso martedì 10 dicembre 2024 il 10eLotto ha visto uscire un ricchissimo bottino da 1 milione di euro tondi – ovviamente grazie all’intera sequenza di 10 numeri indovinata – che sono entrati di diritto nella top 5 dei premi annuali assegnati; il tutto mentre il Lotto nell’intera Lombardia ha permesso a cinque giocatori di portarsi a casa un totale di 113mila euro dei quali il più alto (vinto ad Assago con un terno sulla ruota cagliaritana) valeva ben 54mila euro!

Superenalotto n. 197 del 12/12/2024

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 198 del 12/12/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 198 del 12/12/2024

Ruota Primo Numero Secondo Numero Terzo Numero Quarto Numero Quinto Numero BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

OGGI NEL SUPERENALOTTO IN PALIO UN JACKPOT DA 43,4 MILIONI DI EURO: I PREMI PIÙ ALTI DI MARTEDÌ

Un pochino sotto la media – invece – le vincite del Superenalotto dello scorso martedì che hanno toccato al massimo la soglia dei 39mila 610 euro con la combinazione da 4 Stella indovinata da 3 dei 626mila vincitori complessivi (in larghissima parte titolare di premi che oscillavano tra i 5 e i 5,28 euro), ma senza dimenticare che a brevissimo – ovvero il prossimo martedì – si terrà il primo sorteggio dell’iniziativa ‘Regala un sogno’ durante la quale verranno assegnati mille premi garantiti da 10mila euro l’uno ad alcuni giocatori sorteggiati completamente a caso; mentre prima di chiudere questa parentesi superenalottifera vale la pena ricordare che oggi il jackpot in palio ammonta a ben 43,4 milioni di euro riservati a chi indovinerà l’intera sestina vincente!

A PADOVA IL PRIMO TRAPIANTO AL MONDO DI CUORE BATTENTE: COSA NE PENSA LA SMORFIA NAPOLETANA

Lasciando il nostro consueto spazio ai sogni protagonisti della Smorfia Napoletana – che noi, come sempre, dedicheremo alle notizie invece che al mondo onirico – oggi la nostra attenzione non può che ricadere sull’importantissimo e rivoluzionario trapianto (32) di cuore (45) realizzato qualche giorno fa in quel di Padova che è destinato a riscrivere la storia (48) della medicina (77) dato che i chirurghi (13) dell’equipe padovana per la prima volta al mondo sono riusciti a lavorare con un organo ancora vivo (49) e che batteva (55) tra le loro mani durante l’intera operazione (7) chirurgica: mettete in fila i numeri contenuti nelle parentesi e in men che non si dica avrete completate le vostre schedine di Lotto, 10eLotto e Superenalotto!