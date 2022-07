Berlusconi: “Dentiere gratis per anziani in difficoltà”/ “Sono generoso su…”

Silvio Berlusconi pronto a essere uno dei grandi protagonisti della campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre. Intervenuto ai microfoni di Zona Bianca, il leader di Forza Italia ha esordito spiegando che gli azzurri possono garantire un governo di centrodestra innovativo: “Inizio una campagna elettorale che vorrei fare in prima persona, una campagna molto forte diretta a far capire ai cittadini tutte le cose che adesso sembra che ancora non siano chiare, per portare Forza Italia a essere la colonna principale del centrodestra. Soltanto noi come colonna pensante e operativa possiamo garantire agli italiani una Governo del centrodestra innovativo”.

Tra serio e faceto, Silvio Berlusconi si è detto pronto a guidare Forza Italia a diventare il primo partito del centrodestra: “Sarà Forza Italia ad indicare il Premier perché io scendo in campo anche stavolta in una campagna elettorale come ho fatto diverse volte perché sento dentro forte il dovere di farlo e quindi gli faremo una campagna elettorale in cui cercheremo di far pervenire agli italiani tutte le motivazioni che avrebbero nell’indicare noi con loro voto”. Il Cavaliere ha poi aggiunto: “Parleremo agli italiani che sono delusi sfiduciati e che si sono astenuti non sono andati avanti a votare”.

SILVIO BERLUSCONI A ZONA BIANCA

Silvio Berlusconi ha messo nel mirino il centrosinistra, sottolineando che gli avversari del centrodestra non sono uniti. “Il Movimento 5 Stelle non va con il Partito Democratico, è garanzia per noi della vittoria”, ha aggiunto il Cavaliere, che ha riservato una stoccata a Carlo Calenda: “Con questo finto centrino pensa di portarlo a sinistra ma saranno pochi voti. Tenga presente che Calenda in 5 anni ha cambiato cinque volte partito e nome del proprio partito; quindi, non c’è nessuna possibilità per la Sinistra di superare i voti del Centrodestra”.

Per quanto riguarda i programmi di Forza Italia, Silvio Berlusconi ha voluto parlare delle pensioni minime a 1.000 euro, ma non solo. “Aggiungiamo il dentista gratuito, anche per gli impianti costosi, per gli anziani che non hanno la possibilità di averlo”, le parole dell’ex primo ministro: “E, infine, ci impegniamo a dimezzare i tempi di attesa per gli esami e per gli interventi sanitari perché adesso sono troppo lunghi. Questo ovviamente vede una grande azione nei confronti di tutta la sanità nazionale”. Tornando alla coalizione del centrodestra, Berlusconi ha voluto porre l’accento sulla sua grande generosità con gli alleati: “Abbiamo anche deciso il numero dei collegi uninominali da osare a ciascun partito. Io come al solito ho messo in campo la mia generosità e quindi ho ridotto di qualche numero quelli spettanti a noi che vengono dati a noi sulla base dei sondaggi attuali”.











