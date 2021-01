Bernardo De Luca, marito Lorena Bianchetti/ Dopo la figlia Estelle un fratellino?

Bernardo De Luca, imprenditore romano, è sposato con la conduttrice Lorena Bianchetti dal 9 settembre 2015. L’amore tra i due è stato un colpo di fulmine, un’amica in comune li ha presentati e lui in poco tempo l’ha conquistata: “Ho dovuto aspettare 41 anni, ma adesso sono felice grazie a mio marito. È proprio lui il mio “lui”, non mi ero sbagliata. E il nostro amore è la prova che chi la dura la vince. A un certo punto mi sono detta “Be’, se è destino, l’uomo giusto arriverà”, mi sono lasciata andare e ho conosciuto Bernardo”, ha raccontato qualche anno fa la conduttrice al settimanale “Intimità”.

La Bianchetti aveva rivelato che tra lei e il marito non mancano alcune discussioni, dovute alle loro diversità: “È chiaro che anche la coppia meglio assortita deve amalgamarsi, specialmente all’inizio. Però quello che avevo visto in lui ancora c’è: è un uomo serio, responsabile, con lo stesso mio valore per la famiglia”.

Lorena Bianchetti e Bernardo De Luca: secondo figlio in arrivo dopo Estelle?

Lorena Bianchetti e Bernardo De Luca sono diventati genitori di una bambina, Estelle, nata il 5 marzo 2019. Ad annunciare la nascita della bambina è stata la conduttrice con un post su Instagram: “Ed eccomi qua! Sono Estelle e finalmente sono arrivata! Peso g 3650… mamma e papà sono emozionantissimi ed io più di loro. Un abbraccio grande, anzi grandissimo da parte mia a tutti voi!”.

In occasione del primo compleanno della figlia, la Bianchetti le ha dedicato un dolce messaggio: “1 anno fa, alle 11.30 i tuoi occhi con i miei hanno fatto Ciak. Da allora, è iniziato il film più bello della mia vita”, ha scritto sui social. A fine anno Lorena Bianchetti ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù, rivelando che il marito vorrebbe un secondo figlio: “A Bernardo piacerebbe avere una famiglia numerosa… avere un altro figlio è sempre stato un suo desiderio. Me lo ha chiesto subito dopo la nascita di Estelle. Per me, però, è già quasi un miracolo aver avuto una figlia quando non ci pensavo più”.

