Bersani vs Sorgi: “Non sono Salvini né Berlusconi”/ “Mai scambiato letti con Putin!”

Lieve scontro tra Pierluigi Bersani e il giornalista Marcello Sorgi nel corso della puntata del 7 giugno 2022 di “DiMartedì”, trasmissione di La 7 condotta da Giovanni Floris. Una “piazza” nella quale solitamente non mancano i confronti accesi e animati sulle tematiche d’attualità e anche ieri sera non sono state registrate eccezioni in tal senso. Va detto, tuttavia, che per il caso specifico di cui stiamo parlando, vale a dire il confronto tra Bersani e Sorgi, non si è trattato di una discussione vera e propria, quanto piuttosto di una tirata d’orecchie effettuata dal politico all’editorialista del quotidiano “La Stampa”.

Argomento divisivo tra i due, la guerra in Ucraina, di cui ormai si parla di fatto in ogni talk show televisivo, complice la gravità degli accadimenti che stanno interessando l’Europa dell’Est. In particolare, Pierluigi Bersani ha inteso dissociarsi da un ragionamento di Marcello Sorgi, che, secondo l’esponente del partito “Articolo 1”, lo accomunava ad altre figure politiche della Destra contemporanea…

BERSANI VS SORGI: “NON DAREI MAI DUE MATTARELLA PER UN PUTIN”

Nel prosieguo della diretta tv, Bersani ha infatti chiesto la parola a Giovanni Floris, il quale gliel’ha concesso, pregandolo però di sintetizzare i suoi concetti in poche, semplici frasi, in quanto le tematiche da trattare erano ancora numerose e i secondi scorrevano rapidamente. Così, Pierluigi Bersani non ha perso tempo e, abbozzando mezzo sorriso, si è rivolto direttamente a Marcello Sorgi, dicendogli: “Io capisco tutto, ma lei dice: ‘Ci sono i putiniani in Italia…’. Allora, noi abbiamo una storia alle spalle! Non mi può sbattere assieme a Salvini e Berlusconi, io non ho mai scambiato con Putin letti a baldacchino o coperte!”.

E, ancora, Pierluigi Bersani ha voluto ribadire un concetto davanti alle telecamere (sempre nella sua ‘reprimenda’ a Marcello Sorgi): “Non ho mai detto che darei due Mattarella per un Putin! Io sono proprio esente da servo encomio e codardo oltraggio”.











