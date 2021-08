Berthe Rambaud, moglie Ruggero Leoncavallo/ Sposò una sua allieva francese

Chi è Berthe Rambaud?

Berthe Rambaud è stata la moglie di Ruggero Leoncavallo, uno dei compositori più noti della scena musicale italiana di fine Ottocento-inizio Novecento. Della loro vita insieme si conosce pochissimo: Berthe, nata in Francia nel 1869, era una sua studentessa di canto, quando Ruggero se ne innamorò e volle sposarla nel 1888. Siamo nel periodo della sua permanenza oltralpe, che andrà avanti fino a poco prima del loro matrimonio. I due, infatti, si sposarono a Milano, dove Ruggero fece ritorno dopo aver viaggiato in diverse parti d’Europa e del mondo. Degno di nota il suo soggiorno in Inghilterra (oltre a quello in Francia), come pure il viaggio in Egitto che fece su invito di uno zio, che allora si trovava lì per motivi di lavoro (era direttore del reparto stampa del ministero degli Esteri).

Berthe Rambaud, studentessa preferita e moglie di Ruggero Leoncavallo

A Parigi, Ruggero Leoncavallo suonò (era diplomato in pianoforte), compose romanze e frequentò i salotti buoni dell’alta società. Ma soprattutto insegnò canto: fu allora che conobbe Berthe, all’epoca una giovane ragazza con il sogno della musica. La Rambaud divenne in breve tempo la sua studentessa preferita, e i due legarono a tal punto che lei accettò di sposarlo nel 1888. Dopo sei anni trascorsi lì, Ruggero tornò in Italia con la moglie, precisamente a Milano, centro della vita artistica del Paese. Stabilitosi nel capoluogo lombardo, Leoncavallo continuò a svolgere la sua attività di pianista e maestro di canto, mentre Berthe smise di esibirsi (prima di allora era conosciuta con lo pseudonimo di Marie-Rose Jean). Morì a Firenze nel 1926, sette anni dopo la scomparsa del marito. È sepolta accanto al marito nel Cimitero Monumentale delle Porte Sante.

