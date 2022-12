Bertolaso: “50% turisti cinesi positivi”/ “Tamponi a Malpensa per monitorare covid”

Bertolaso commenta i tamponi ai turisti cinesi a Milano Malpensa

Guido Bertolaso, attuale assessore al Welfare della Regione Lombardia, in passato commissario per l’emergenza covid nella stessa regione, ha recentemente commentato la decisione di sottoporre a tampone obbligatorio i turisti cinesi in arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa. “La Lombardia”, sostiene l’assessore al Corriere della Sera, “ci ha visto lungo, forse perché è stata la regione che ha pagato il prezzo più alto nella prima ondata” di covid.

“L’esperienza conta”, sostiene ancora Bertolaso commentando la decisione dei tamponi obbligatori a Malpensa, “Lo dico da uomo abituato a gestire le emergenze. Non posso che valutare positivamente la decisione del ministro Schillaci di imporre l’obbligo. Un’iniziativa che va nella direzione della tutela della salute dei cittadini e che ci permetterà di monitorare l’evoluzione della situazione Covid“. Sul perché, invece, si sia deciso di reintrodurre il tampone proprio ora, sostiene che “le informazioni che circolavano sulla Cina erano allarmanti” e riteneva necessario un controllo, “per capire cosa stesse davvero succedendo”. “Abbiamo informato il governo”, spiega, “che ha preso in considerazione il nostro lavoro. Si sta facendo un buon gioco di squadra”.

Bertolaso: “Un tampone su due è positivo a Malpensa”

I tamponi ai turisti cinesi a Malpensa sono iniziati il 26 dicembre, mentre la notizia è stata data agli organi di stampa solamente martedì. Questa, secondo Guido Bertolaso, “è stata una mia decisione. Ho scelto di avviare l’attività di testing senza diffondere l’informazione perché volevo capire se ci trovavamo di fronte a un problema vero oppure no”. La volontà, insomma, era quella di “non diffondere preoccupazioni eccessive”, spiega ancora, e si sarebbe trattato di una strategia vincente.

“Dopo aver proposto il tampone ai passeggeri dei primi due voli”, racconta Bertolaso, si è capito che “la nostra non è stata un’iniziativa azzardata né sbagliata: sono emersi 97 positivi su 212 testati, quasi uno su due”. Insomma, probabilmente grazie anche ai tamponi nell’aeroporto di Milano Maplensa, si riuscirà ad evitare una nuova imminente ondata di casi di covid, anche perché secondo Bertolaso, “oggi Guido Bertolaso, l’assessore al Welfare della Regione Lombardia verso i segnali che riceviamo dall’Oriente”. “Le incertezze”, secondo l’assessore, erano perdonabili nella prima ondata, mentre la seconda ondata “poteva essere gestita meglio”.











