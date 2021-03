Bertolaso: “Da aprile inondati di vaccini”/ “Ma c’è un problema di burocrazia…”

Pochi vaccini e tanta burocrazia, questo in estrema sintesi quanto dichiarato durante l’ultima puntata di Quarta Repubblica da Guido Bertolaso, ex numero uno della Protezione civile nonché consulente per l’emergenza sanitaria della Regione Lombardia. Bertolaso, che nella giornata di ieri ha ufficializzato la sua non candidatura alle prossime elezioni per il sindaco di Roma, sottolinea come a breve in Italia avremo ben cinque vaccini diversi, indicativamente attorno ad aprile, ma nel contempo, c’è una burocrazia che rallenta più del dovuto un’operazione che dovrebbe andare spedita, in maniera molto celere.

“Dal mese di aprile saremo inondati dai vaccini – spiega l’ex numero uno della Protezione Civile – adesso arriva quello di Johnson & Johnson che è stato approvato dagli Stati Uniti poi si parla tanto dello Sputnik, tutti dicono che va bene. L’Ema farà delle verifiche e lo approverà. Nella peggiore delle ipotesi – aggiunge – ad aprile avremo cinque vaccini”.

BERTOLASO: “IN LOMBARDIA PRONTA APP PER DIGITALIZZARE LA BUROCRAZIA VACCINI”

Ma come detto sopra, c’è un problema non da poco di natura burocratica: “Ci saranno dei problemi di organizzazione legati alla burocrazia. Per ogni vaccino c’è un questionario di undici pagine da compilare, questo ci porterebbe a prolungare i tempi”. Di conseguenza la regione Lombardia sta cercando di anticipare i tempi con un’applicazione apposita che sostituisca il cartaceo (“Undici pagine per 60 milioni di vaccini sono davvero una cosa esagerata” ricorda ancora Bertolaso): “Per questo motivo dobbiamo digitalizzare tutto, Regione Lombardia si sta già muovendo per la realizzazione di un app”. E ancora: “Metteremo tutto in un modello informatico per vaccinare 145 o 150mila lombardi al giorno. Questi saranno più che sufficienti per fare quello che il governo ha detto”. Ad oggi sono circa 4.5 milioni gli italiani che sono stati vaccinati, come riferito dall’ultimo bollettino vaccino covid, e circa la metà sono operatori sanitari o socio sanitari. L’approvazione di Johnson & Johnson, ormai in arrivo, e quella di Sputnik V, il vaccino russo ritenuto da molti il migliore sulla piazza, dovrebbe dare la spinta decisiva alla campagna di vaccinazione.



