Bertolini: “Crimea obiettivo vitale per Russia”/ “Senza rischia la separazione da UE”

Josep Borrell ha spiegato che l’Ue vorrebbe addestrare i soldati ucraini. Secondo Marco Bertolini non si tratta della giusta mossa. A La Verità lo definisce “Un ulteriore passo verso un coinvolgimento diretto nella guerra, che reputo molto pericoloso”. Per quanto riguarda invece la Crimea, spiega: “È il vero obiettivo vitale per Mosca. La Russia – non solo Vladimir Putin – non può rinunciare alla Crimea, perché altrimenti dovrebbe rinunciare alla sua flotta nel Mar Nero. La stessa flotta che supporta Bashar Al Assad e che ha impedito interventi americani in Siria ai tempi di Barack Obama. Senza la Crimea, la Russia verrebbe espulsa dal Mediterraneo e separata irrimediabilmente dall’Europa, della quale fa parte”.

