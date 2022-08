TERZA GUERRA MONDIALE, CAOS ATTENTATO DUGINA/ Usa: “Russia attaccherà con più forza”

SCONTRO TOTALE TRA RUSSIA E UCRAINA SUL CASO DUGINA. SI RISCHIA LA TERZA GUERRA MONDIALE?

Se non è terza guerra mondiale, purtroppo, poco ci manca: almeno dal punto di vista diplomatico-geopolitico, lo scontro tra Occidente e Russia è arrivato a livelli ormai difficilmente “fermabili” nel breve termine. L’attentato a Daria Dugina è solo la “miccia” finale ad una situazione esplosiva che da 181 giorni risiede alle porte dell’Europa. Le bombe su Donetsk e Sud dell’Ucraina (specie vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia) fanno da contraltare alla controffensiva di Kiev contro le posizioni già occupate dalla Russia: i negoziati, visto anche quanto detto ieri da Zelensky, sembrano davvero lontanissimi.

Attentato figlia Dugin, "uccisa da ucraina entrata in Russia il 23 luglio"/ Il video

La morte della figlia di Dugin intanto sta allontanando sempre più le già aleatorie presenze diplomatiche sui due schieramenti, con il rischio concreto che “qualcosa” come una terza guerra mondiale possa piombare improvvisamente nel futuro geopolitico internazionale: Mosca accusa Kiev di aver ucciso Dugina tramite una “spia” ucraina poi scappata in Estonia e forse Austria. Il tutto a soli 3 giorni dall’attentato, con i servizi segreti russi che dicono di non avere dubbi: l’Ucraina replica «Non siamo affatto coinvolti nell’esplosione che ha ucciso Daria Dugina: è opera dei servizi segreti russi», dichiara Oleksii Danilov, segretario del Consiglio di Sicurezza e Difesa nazionale dell’Ucraina. Il mirino dell’Occidente è puntato sul ruolo del Fsb (ex Kgb) in quanto avrebbe «fatto questo e Non lavoriamo così. I nostri uomini e donne hanno compiti più importanti».

DOPO L'ATTENTATO A DUGIN/ "Putin si scopre più debole, non può cambiare strategia"

TERZA GUERRA MONDIALE, ALLARME USA SUGLI ATTACCHI NELLE PROSSIME SETTIMANE

Intanto l’allarme dagli Stati Uniti si fa sempre più pressante per i cittadini ancora presenti sul territorio dell’Ucraina: «lasciare adesso l’Ucraina utilizzando le opzioni di trasporto via terra disponibili privatamente, se è sicuro farlo», spiega l’ambasciata degli Stati Uniti, «La situazione della sicurezza in tutto il Paese è altamente instabile e le condizioni potrebbero aggravarsi senza preavviso». Dopo l’attentato a Daria Dugina (oggi i funerali a mosca con migliaia di persone, ndr) «Il Dipartimento di Stato ha informazioni sul fatto che la Russia potrebbe rafforzare gli attacchi contro le infrastrutture civili e governative ucraine nei prossimi giorni», spiega ancora l’ambasciata Usa.

Dennis Rodman: "Volo in Russia per aiutare Brittney Griner"/ "Conosco bene Putin..."

Glia attacchi russi potrebbero sposarsi sempre più su obiettivi civili, denunciano le forze d’intelligence americane: stamane intanto il sindaco di Dnipro, Borys Filatov, conferma al Guardian esplosioni in corso nella città nel sud ucraino. Denuncia che alcuni missili hanno centrato delle case di civili: «State al coperto!», è l’allarme rilanciato. Il presidente Zelensky ha intanto promesso che «la bandiera ucraina sventolerà nuovamente dove dovrebbe in tutti i territori attualmente occupati dai russi», Crimea compresa. Nel nuovo “messaggio” all’Occidente, il Governo ucraino continua a ritenere seria la minaccia di “terza guerra mondiale” avanzata dalla Russia e critica in questo senso i Paesi come Ungheria e Austria che «non hanno dato armi all’Ucraina dopo l’invasione russa», denuncia il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un’intervista riportata dal giornale Ukrainska Pravda, «la preoccupazione non è che loro (i Paesi dell’Ue) siano contrari (alla fornitura di armi); la preoccupazione è che quando lo sono, a livello pratico, emergono molte cose, questioni e discussioni diverse».











© RIPRODUZIONE RISERVATA