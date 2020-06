Bettina Castioni e Johnny, moglie e figlio di Jerry Calà/ “Ecco la mia famiglia”

Jerry Calà ospite a Domenica In: ma se praticamente tutta Italia è a conoscenza della sua storia d’amore con Mara Venier, sono molti di meno coloro che conoscono l’attuale moglie dell’attore, Bettina Castioni, e il figlio Johnny. Imprenditrice veronese, la donna si è legata a Jerry Calà nel 2002. In un’intervista rilasciata al settimanale Gente pochi giorni fa, il comico le attribuiva il metodo della sua buona forma nonostante il lungo lockdown causa coronavirus abbia messo a dura prova la sua forza di volontà: “L’anno scorso avevo perso dodici chili, ne ho rimessi soltanto un paio. Se sono riuscito a mantenere la forma durante il fermo forzato lo devo a lei. Cucina sano e leggero. E qualche volta sono salito a passeggiare sul suo tapis roluant”. Dieta a parte, per lei Jerry Calà spende parole al miele: “Ci siamo conosciuti in Sardegna. Mi sono bastati pochi minuti per capire che sarebbe stata la donna della mia vita”.

Bettina Castioni e Johnny, moglie e figlio di Jerry Calà

L’orgoglio di papà Jerry Calà è certamente il figlio Johnny. Tra i due c’è una spiccata somiglianza ma il padre precisa: “Lui è più alto di me, ha superato il metro e ottanta. Anche lui ha lo spettacolo nel sangue”. Le differenze, stando a quanto raccontato da Jerry Calà, non sono però solamente fisiche. A caratterizzare Johnny cvi sarebbe infatti una serietà che non è mai stata il cavallo di battaglia di Jerry, per usare un eufemismo: “Già all’età di mio figlio ero scellerato, Johnny invece ha la testa sulle spalle. Da me ha preso il senso dell’umorismo, la vena artistica, la passione per la musica, il cinema e il teatro. La serietà gli arriva dalla madre”. In un periodo fortemente contraddistinto dal rispetto delle misure di distanziamento sociale causa coronavirus, oggetto anche dell’ultima hit estiva di Jerry, è lui stesso a scherzare: “Sono preoccupato per mio figlio, alla sua età non si può mantenere la distanza di almeno un metro”.



