Jerry Calà non è solo uno degli attori e cabarettisti più amati dello spettacolo italiano, ma anche stato in passato l’ex marito di Mara Venier. Per la precisione i due sono stati marito e moglie, anche se il matrimonio è stato celebrato a Las Vegas, in America. Nozze lampo per la coppia che, come succede proprio in quel di Las Vegas, si è sposata in una cappella senza nemmeno i testimoni. “Prendemmo due persone al volo dal casinò, una ballerina e un croupier” – ha raccontato Jerry Calà sul matrimonio con Mara Venier. Dopo il “si”, la coppia ha festeggiato con una pizza a forma di torta, anche se poco tempo dopo i due si sono lasciati. Il motivo? Mara Venier scoprii il marito in compagnia di un’altra donna.

Malattia Mara Venier: dal tumore ai problemi all'occhio/ Cos'è successo: "Non vedevo più nulla"

Il tradimento è costato caro all’attore e regista che ha raccontato: “parlavo con una tipa. Mara, fumantina e gelosa, mi rincorse per tutto il locale. Ero un cazzone, non all’altezza”.

Jerry Calà e Mara Venier: dopo il matrimonio sono diventati come “fratello e sorella”

Mara Venier e Jerry Calà dopo il matrimonio sono rimasti in ottimi rapporti e lo sono ancora oggi. Anche la regina della domenica in diverse occasioni ha speso parole di grande affetto e stima per l’ex compagno che considera come un fratello. Lo stesso vale per Calà che dalle pagine del Corriere della Sera parlando di Mara Venier ha detto: “è la mia più grande amica”. Non solo, il regista e sceneggiatore ha aggiunto: “con l’affetto che resta dopo l’amore e con l’intelligenza, si diventa amici. Per noi è stato naturale”.

Giovanni e Elsa, chi sono i genitori di Mara Venier/ "Sono sempre stata una bambina e una donna libera"

Un rapporto naturale quello creatosi tra i due che hanno anche la loro canzone del cuore: si tratta di Gente come noi di Ivana Spagna. Proprio la Venier al Corriere della Sera parlando della storia d’amore con Calà ha rivelato: “Jerry me ne ha fatte di tutti i colori, ma ormai è un fratello, è famiglia. Mi rende molto orgogliosa avere vicino a me le persone che ho amato”.