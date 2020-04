Bettina Castioni, moglie Jerry Calà/ Amore sotto l’ombrellone sbocciato in aereo

Pubblicità

Si parla anche di Bettina Castioni a Domenica In, dove Jerry Calà è ospite di Mara Venier. La donna, imprenditrice di grande successo nel veronese, è sposata con l’attore comico dal settembre del 2002. Nell’estate del 2001 il loro primo incontro: Bettina era in vacanza in un bellissimo hotel in riva al mare, proprio dove per sua fortuna avrebbe soggiornato anche Jerry Calà. Una fortuna reciproca a quanto pare, visto che colui che sarebbe diventato suo marito, dopo averla incontrata, decise di interrompere la vacanza per corteggiarla. Jerry Calà prenotò un biglietto sullo stesso volo di ritorno di Bettina Castioni ed ecco che in volo scattò l’amore. Così, da quel momento, Bettina Castioni e la sua dolce metà non si sono mai più separati. Un sentimento sbocciato sotto l’ombrellone, alimentato in aereo e coltivato giorno dopo giorno fino ad oggi. Il rapporto tra Bettina e Jerry, infatti, va a gonfie vele nonostante i tanti anni trascorsi dal loro primo incontro.

Bettina Castioni, moglie Jerry Calà dopo un anno di fidanzamento

Non si hanno molte informazioni sulla vita privata di Bettina Castioni. Di certo si sa che la moglie di Jerry Calà è una popolare imprenditrice di Verona. L’incontro con suo marito è stato puramente casuale ma di grande impatto: il matrimonio, infatti, è arrivato dopo appena un anno di fidanzamento. La richiesta matrimoniale si è concretizzata nel giorno del compleanno di Jerry Calà. Durante i festeggiamenti, l’attore ha chiesto pubblicamente la mano della sua fidanzata. Una richiesta a sorpresa, impreziosita dall’arrivo di un figlio, scoperto alcune settimane prime. Così a settembre del 2002 si sono celebrate le nozze tra Jerry Calà e Bettina Castioni. Poco dopo la nascita dell’unico figlio Johnny, che adesso sogna di percorrere la stessa carriera di successo del padre.



