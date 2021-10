Bettino Craxi, film Hammamet storia vera?/ Gli ultimi mesi di vita tra potere e privato

Bettino Craxi è stato uno dei politici più importanti della storia della Repubblica Italiana, tra i più influenti degli anni Ottanta e primo esponente socialista a ricoprire l’incarico di Presidente del Consiglio dei Ministeri. La sua storia, più precisamente gli ultimi mesi di vita, è stata raccontata con tono originale nel film Hammamet, diretto da Gianni Amelio e trasmesso questa sera alle 21.30 su Rai Tre.

Il film Hammamet racconta gli ultimi sei mesi di vita di Bettino Craxi, interpretato da un irriconoscibile Pierfrancesco Favino. Uno dei dettagli più singolari della pellicola è che nessuno dei personaggi è chiamato con il proprio vero nome e alcuni, a partire da Fausto, l’antagonista, sono rappresentati in chiave di espediente narrativo. Il titolo è legato alla città tunisina dove il politico si rifugiò, con Amelio interessato a raccontare più la vita privata che il ruolo politico: dalla malattia al rapporto con i figli, passando per gli incontri con vecchi amici e avversari, fino all’amante…

BETTINO CRAXI E HAMMAMET, LA STORIA VERA

Della vita politica di Bettino Craxi in Hammamet si vede soltanto una sequenza iniziale, legata al discorso conclusivo del politico in occasione del 45° congresso del partito socialista. L’obiettivo di Gianni Amelio infatti non era quello di fare cronaca, ma di alzare lo sguardo oltre la cronaca, concentrandosi sulla lunga agonia di un uomo che ha perso il potere e va verso la morte.

C’è molto romanzo, dunque, in Hammamet, con Bettino Craxi raccontato in prospettiva privata, intima, lontana dai riflettori. Ciò che sappiamo è che dopo la fuga in Tunisia l’ex premier socialista continuò a seguire e commentare le vicende della politica italiana, proseguendo lo scontro con PDS ed i giudici di Mani Pulite. La malattia di Bettino Craxi ha un ruolo importante in Hammamet: il politico infatti era affetto da cardiopatia, gotta, diabete e fu colpito anche da un tumore a un rene. Altro dettaglio non romanzato di Hammamet è la vicinanza a Bettino Craxi dell’amante, nella realtà Patrizia Caselli e nel film interpretata da Claudia Gerini.

