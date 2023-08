Beve birra mentre il figlio di 11 anni pilota l’aereo/ Precipitano poco dopo il decollo, la moglie si suicida

Tragedia in Brasile, padre e figlio si schiantano al suolo con volo privato: chi era alla guida?

Si riprende mentre si gode una birra al fianco del figlio di undici anni, che guida un piccolo aereo privato. Passano otto minuti e si concretizza la tragedia. Lo schianto, come riferisce G1, è avvenuto lo scorso 29 luglio a Rondônia in Brasile. Stando a quanto ricostruito dai vigili del fuoco, il Beechcraft Baron 58 è finito violentemente contro gli alberi di una foresta vicino a Mato Grosso, dove viveva la mamma del piccolo. Per l’undicenne Francisco e suo padre Garon, 42 anni, non c’è stato nulla da fare: sono morti sul colpo.

Secondo la famiglia, l’undicenne stava trascorrendo del tempo con il padre, noto allevatore di bestiame della zona, prima di tornare a casa. Padre e figlio erano partiti da una delle fattorie della famiglia Maia e volevano raggiungere in volo Mato Grosso. Dopo aver fatto rifornimento all’aeroporto di Vilhena qualcosa non è andato per il verso giusto e pochi minuti dopo la partenza, l’aereo è precipitato schiantandosi tragicamente al suolo.

Ultraleggero si schianta in Brasile: la moglie della vittima si è tolta la vita

Sconvolta dalla morte del marito e del figliastro, pochi giorni dopo l’accaduto la ventisettenne Paula Pridonik si è uccisa. La famiglia Maia ha rilasciato una dichiarazione chiedendo rispetto e privacy per l’accaduto, ringraziando le persone che hanno mostrato vicinanza e affetto. Intanto, l’Aeronautical Accident Prevention Research Center (Cenipa) ha avviato un’indagine approfondita sulle cause dell’incidente.

Non è del tutto chiaro chi fosse alla guida dell’aereo nel momento in cui è precipitato, ma quel che è inequivocabile appare nel video diventato virale, dove appunto il ragazzino, nonostante la legge lo vieti, guida il velivolo con a fianco suo padre, intento a dargli indicazioni. “Aspetta, tutto pronto? Avanti ok? Vai! Dai, 600 cavalli, puoi spingere. Bravo ragazzo. Mano sulla leva, mano sulla leva. Tieni la mano lì e guarda la velocità”, uno dei suggerimenti dati dall’uomo seduto al posto del passeggero mentre beveva una birra.

