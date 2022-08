Biagio D’Anelli e Arianna David stanno insieme?/ Sul red carpet mano nella mano

Biagio D’Anelli ha una storia con Arianna David? I due si sono mostrati molto complici in un evento pubblico

Per chi non lo avesse ancora inquadrato, Biagio D’Anelli è noto per aver partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Proprio nel reality aveva stretto un rapporto amoroso con Miriana Trevisan, finito abbastanza velocemente. Dopo aver suscitato diverse polemiche per la sua storia con la ex ragazza di Non è la Rai, l’ex gieffino sembra avere un altro flirt.

In occasione all’evento Alessandro Nomellini Awards 2022, il bel pugliese ha fatto il suo ingresso con Arianna David. I due hanno sfilato sul red carpet mano nella mano per tutto il tempo. La serata è proseguita tra sguardi complici, brindisi, risate e abbracci; che ci sia una storia? Per ora nulla di confermato, ma il loro debutto pubblico sembra suggerire che ci sia qualcosa in più dell’amicizia.

Biagio D’Anelli e la storia con Miriana Trevisan: perchè è finita

A pochi giorni dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan si è creata subito una forte affinità. L’attrazione che nutrivano l’uno per l’altra era molto evidente, soprattutto dalle clip mandate in onda. Alla fine i due si sono messi assieme, ma fuori dal programma le cose non sono andate bene.

La coppia non si è vista dopo la fine del reality, lasciando un punto interrogativo sulla fine della loro storia. A spiegarne le ragioni è stata proprio la conduttrice che dichiarava: “Ho cercato un chiarimento, lo sto cercando ancora. Ci siamo promessi di non portarci le telecamere dietro e lui l’ha fatto. Sapete che durante il Covid, mio zio è morto, mia madre si è ammalata ed è molto fragile perché è morto mio papà. Avevo questioni da risolvere. In questo momento non voglio parlare con lui. Voglio parlare con lui da sola come ci eravamo promessi. Sono in un momento di riflessione, sono avvolta dall’amore della mia famiglia”. E ancora: “Noi ci siamo parlati, gli ho raccontato con gioia quello che era successo durante il giorno. Lui mi ha detto che sarebbe andato a lavorare e il giorno dopo ho visto quello. Sto riflettendo. Sono confusa, sto ripensando agli avvertimenti della mia famiglia. Sto guardando per la prima volta chi è. Provo ancora dei sentimenti, ma sono in una riflessione profonda perché sono confusa. Dice che io l’ho sfruttato, quando in realtà sto aspettando un chiarimento”.

