Biagio D’Anelli, ex Miriana Trevisan/ Perchè si sono lasciati? “Non mi hai cercato. Mancato di rispetto”

Biagio D’Anelli, ex flirt Miriana Trevisan. Un flirt durato quanto un gatto in tangenziale nato per caso all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Nonostante le polemiche, fuori e dentro la casa, la showgirl ha creduto in quell’amore anche se è terminato una volta uscita dal reality show di Canale 5. ” Non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Quando è entrato nella casa non lo conoscevo, non l’avevo mai visto prima. Mi sono lasciata andare, tra noi c’era un’attrazione fisica ma soprattutto mentale” – ha rivelato la ex ragazza di Non è la Rai negli studi di Verissimo. Nella casa tutto andava a gonfie vele, ma qualcosa è cambiato quando Miriana è arrivata in studio a Roma.

“È successo qualcosa di strano quando sono entrata in studio, sentivo una freddezza. L’ho cercato e ancora voglio parlare con lui da sola. Mi dispiace deludervi, ma io ho ancora voglia di parlare con lui da sola e capire che sta succedendo. Sono ferita. Però vi dirò che purtroppo in questo momento sto facendo dei ragionamenti con me stessa e con la mia famiglia e sto guardando tutto” – ha detto la conduttrice.

Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli come mai si sono lasciati?

E’ finita tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. Il motivo? La showgirl ha detto la sua: “ho cercato un chiarimento, lo sto cercando ancora. Ci siamo promessi di non portarci le telecamere dietro e lui l’ha fatto. Sapete che durante il Covid, mio zio è morto, mia madre si è ammalata ed è molto fragile perché è morto mio papà. Avevo questioni da risolvere. In questo momento non voglio parlare con lui. Voglio parlare con lui da sola come ci eravamo promessi. Sono in un momento di riflessione, sono avvolta dall’amore della mia famiglia”. Non solo, la conduttrice ha rivelato cosa è successo una volta eliminata dal reality show di Canale 5: “noi ci siamo parlati, gli ho raccontato con gioia quello che era successo durante il giorno. Lui mi ha detto che sarebbe andato a lavorare e il giorno dopo ho visto quello. Sto riflettendo. Sono confusa, sto ripensando agli avvertimenti della mia famiglia. Sto guardando per la prima volta chi è. Provo ancora dei sentimenti, ma sono in una riflessione profonda perché sono confusa. Dice che io l’ho sfruttato, quando in realtà sto aspettando un chiarimento”.

Secca la replica di Biagio D’Anelli: “non mi hai cercato. Non è che io impazzisco dalla sera alla mattina. Ho notato un tuo cambiamento. Eri fredda. Avrei voluto baciarti infinitamente, ma eri fredda. Per il lavoro che faccio, ero già stato ospite in quel programma. Avevo chiesto di fare un collegamento da Roma perché davo per scontato di stare con te, con la mia donna. Non hai voluto. Vedo che su Instagram saluti le persone e non hai tempo per scrivermi un “Ciao”. Mi hai mancato di rispetto”.

