Biagio D’Anelli, ex fidanzate/ Da Francesca Cipriani a Emanuela Titocchia

Chi sono le ex fidanzate di Biagio D’Anelli? Vi ricordate di Simona Salvemini a Guendalina Tavassi…

Biagio D’Anelli e le sue ex fidanzate: da Simona Salvemini a Guendalina Tavassi senza dimenticare Francesca Cipriani, Malena ed Emanuela Tittocchia. Una vita sentimentale molto chiacchierata quella dell’ex concorrente del Grande Fratello Nip che ha avuto diverse relazioni, alcune naufragate nel giro di pochissimo tempo. Durante la sua partecipazione al Grande Fratello 11, il concorrente si è legato a Simona Salvemini, ex gieffina ed ex fidanzata di Filippo Bisciglia. La cosa tra i due è finita per via dell’interesse di Biagio per Guendalina Tavassi. Poi nella vita di Biagio è arrivata Francesca Cipriani; un amore che i due hanno confermato anche partecipando a diversi programmi televisivi. Anche questa volta la storia è terminata con D’Anelli che si è legato a Malena e Flavia Vento.

Biagio D'Anelli, chi è il concorrente Grande Fratello Vip/ Dj e opinionista tv

Nel 2017 l’ex gieffino si è fidanzato con Emanuela Titocchia, ma la storia è terminata a causa di un presunto tradimento di lui. Un vero e proprio latin lavor anche se i due si sono lasciati tra varie incomprensioni.

Biagio D’Anelli ed Emanuela Tittocchia: è finita per un tradimento?

La storia tra Biagio D’Anelli ed Emanuela Tittocchia sarebbe finita per un presunto tradimento dell’ex gieffino. Tra i due i rapporti non sembrano proprio essere idilliaci visto che in diverse occasioni si sono punzecchiati e scontrati. Proprio nel salotto di Pomeriggio Cinque diversi mesi fa i due si sono scontrati con D’Anelli che ha tuonato: “tu sei ancora innamorata di me”. Proprio in quell’occasione D’Anelli ha confessato di essere fidanzato e anche innamorato: “sì, lo dico pubblicamente: sono innamorato. Sono felice e sono sereno. Non capisco perché lei si mette in mezzo come mercoledì a dare fastidio ogni volta”.

Silvana Curcio, chi è la fidanzata Biagio D'Anelli/ "Sono innamorato, stiamo insieme"

Una storia che l’ex gieffino aveva già condiviso sui social con tanto di foto di baci e coccole tra lui e la fidanzata Silvana. La Tittocchia aveva percepito la cosa, ma l’ex ha ribadito: ” ma vi dà fastidio che mi sono innamorato? Uno si deve vergognare di rubare non di pubblicare l’amore. Qual è il problema vostro?”.

LEGGI ANCHE:

Valeria Marini, Urtis, D'Anelli, Ferdinando Giordano: chi sono i nuovi concorrenti GF Vip/ Lunedì nella casa!

© RIPRODUZIONE RISERVATA