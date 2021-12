Biagio D’Anelli lascia in diretta fidanzata Silvana Curcio/ Video “Ora sono single…”

Entrato nel Grande Fratello Vip 2021 da fidanzato, Biagio D’Anelli potrebbe uscirne impegnato, ma non con la stessa donna. Ieri ha deciso di lasciare in diretta la fidanzata Silvana Curcio. Durante una discussione con Miriana Trevisan ha esclamato: “Lascio pubblicamente la mia fidanzata, sono single e faccio quello che mi pare!“. Il gieffino ha spiegato che era evidentemente arrivato il momento di prendere quella decisione anche in virtù di quanto gli ha scritto la sorella nel biglietto di auguri di Natale: “Ama, ridi e gioca“. Questo per Biagio vuol dire “che da oggi sono single davvero“. Inoltre, a Miriana ha spiegato di non avere rimpianti di quello che finora c’era stato tra loro: “Quando stavamo ballando, ti avrei presa e riempita di baci, ma non l’ho fatto perché avevo testa e cuore in contrapposizione“.

Già nei giorni scorsi l’opinionista televisivo si era confrontato con Nathaly Caldonazzo in merito alla sua relazione con Silvana Curcio: “Se si è arrabbiata è un problema suo“, aveva detto nella convinzione di non averle mancato di rispetto.

Biagio D’Anelli aveva spiegato di non aver superato alcun limite con Miriana Trevisan, nonostante l’interesse nei suoi confronti, quindi ritiene che la fidanzata (ormai ex) non debba risentirsi in alcun modo. Nathaly Caldonazzo però aveva spiegato al coinquilino che il rapporto costruito nella Casa del Grande Fratello Vip 2021 è già troppo profondo: “Secondo me l’hai persa“. Dunque, secondo lei Biagio può considerarsi single. “Eh vabbè, mi lascerà… ciao!“, la replica di Biagio, convinto di non aver sbagliato nei confronti di Silvana Curcio.

Nelle ore successive si è lasciato andare a balli sensuali proprio con Nathaly Caldonazzo: “Da questo momento mi ritengo libero e faccio quello che mi va“. Libero rispetto a quanto c’è fuori nella Casa del Gf Vip 2021, libero anche dentro, dove si divide tra Nathaly e Miriana. Quest’ultima non ha nascosto la sua confusione, ma Biagio D’Anelli le ha spiegato che quelle attenzioni che dà sono corrisposte più da Nathaly che da lei: “Te lo dico, sei tu che stai perdendo me. Ti voglio così bene che non ce la faccio a dirti le bugie. Non ce la faccio più“.

