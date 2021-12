Biagio D’Anelli “Manuel Bortuzzo te la tiri troppo!”/ L’accusa choc

Biagio D’Anelli è colpito da Manuel Bortuzzo. I due stanno approfondendo la loro conoscenza e Biagio cerca di capire meglio la personalità del nuotatore: “Quello che mi dà fastidio lo evito. Alla fine di tutto, nel viaggio della vita rimani solo. In tutto quello che fai sei solo con te stesso” dice Manuel spiegando il suo essere solitario e il suo bisogno di trascorrere del tempo in disparte solo con se stesso. Biagio è sorpreso dalla profondità delle parole di Manuel e si complimenta con lui per il suo modo di essere: “Hai acquisito una maturità che è elevatissima”. A questo punto Manuel, rispondendo alla curiosità del suo interlocutore, confessa di piangere spesso e di averlo fatto spesso anche negli ultimi giorni per scaricare e sfogare il suo nervosismo. È così che Biagio, dispiaciuto delle sue parole, lo invita a fare affidamento su di lui nei momenti di sconforto per una distrazione e una risata: “Tu sei forte. Non ti rendi conto di che energia trasmetti”.

Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli, notte sotto le coperte/ Passione al GF Vip?

Lusingato dalle parole di Biagio, Manuel racconta di non sentirsi così speciale come lo descrivono: “Tanti quando parlano non si rendono conto di quanto si mettono più in alto rispetto a chi ascolta. Io faccio parte, come dico sempre, degli ultimi”; Biagio, dal canto suo, si complimenta per la sua maturità ed umiltà: “Hai acquisito una maturità e sei così intelligente che a volte ti abbassi anche per metterti al livello di chi hai davanti”. Eppure, Biagio D’Anelli ha manifestato anche disappunto. D’ Anelli ha accusato il nuotatore di essere un po’ pieno di sé, ricordandogli che spesso non ha risposto a dei messaggi che gli ha inviato, contenenti complimenti per le sue imprese sportive: “Te la tiri troppo”. Manuel ha fatto finta di nulla ed ha sviato immediatamente l’ argomento.

Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan sotto le coperte/ Lui svela tutto: "Aveva una..."

Biagio D’Anelli flirta con Miriana Trevisan ma fuori…

Biagio D’Anelli è un talent scout noto ai telespettatori sia per le sua collaborazione nel programma “Le Iene” sia per la sua passata partecipazione proprio al programma, esattamente per l’edizione numero 11. Nel momento del suo ingresso, dopo il video di presentazione, i coinquilini non hanno reagito in maniera particolarmente degna di nota. Biagio non ha chiaramente potuto partecipare al giro di nomination, oltre a non essere nominabile visto il suo ingresso troppo recente. Poche ore dopo la puntata l’uomo si è subito reso protagonista di un momento di grande interesse. Nello specifico, durante la notte è stato visto in atteggiamenti particolarmente intimi con Miriana Trevisan. I due insieme nel letto sembra si siano scambiati alcune effusioni, senza chiaramente particolari esagerazioni. Ciò è bastato per far circolare le immagini sul web che hanno messo in evidenza una certa attrazione fisica tra i due. Nelle prossime puntate ci sarà sicuramente modo di parlare dell’accaduto, così da capire la realtà delle intenzioni di Biagio e il parere della Trevisan in merito. La donna infatti viene dalla recente chiusura con Nicola Pisu, ex concorrente della casa di recente eliminato.

Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli, complicità alle stelle/ "Intesa particolare"

A quanto pare Biagio D’Anelli sarebbe fidanzato con Silvana Curcio una bellissima ragazza che nel 2004 ha partecipato al concorso Miss Italia nel mondo per la Germania. È stato l’opinionista a raccontare i dettagli della sua storia d’amore ospite di Barbara D’Urso, a Pomeriggio Cinque, confessando di essere davvero innamorato della sua dolce metà che vive in Germania, a Stoccarda. Lavora come manager in un’azienda di calzature e custodisce la sua vita privata mantenendo i suoi profili social privati. Cosa penserà la ragazza di questa vicinanza?



© RIPRODUZIONE RISERVATA