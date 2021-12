Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan sotto le coperte/ Lui svela tutto: “Aveva una…”

Sono bastati pochi giorni a Biagio D’Anelli per conquistare subito la simpatia degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2021. L’opinionista ha legato in modo particolare con Lulù Selassiè, Sophie Codegoni, ma anche con Miriana Trevisan con cui divide il letto. Proprio con Miriana, Biagio è stato pizzicato sotto le coperte dalle telecamere scatenando immediatamente rumors e reazioni differenti sui social. Sotto le coperte, Biagio e Miriana hanno trascorso un po’ di tempo prima di svegliarsi e cominciare la giornata, ma cos’è successo esattamente tra la showgirl e l’opinionista?

Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli, complicità alle stelle/ "Intesa particolare"

A svelare la verità è stato proprio Biagio D’Anelli che ha vuotato il sacco durante una piacevole conversazione con gli altri inquilini della casa di Cinecittà. In sauna con Lulù, Sophie, Jessica, e Giucas Casella, Biagio ha svelato i dettagli dell’incontro con Miriana avvenuto sotto le coperte. Nessun corteggiamento, ma un momento divertente che i due gieffini hanno condiviso.

Katia Ricciarelli choc "Biagio D'Anelli è normale o è gay?"/ Espulsa dal GF VIP?

Biagio D’Anelli svela cos’è successo con Miriana Trevisan sotto le coperte

Biagio D’Anelli, insieme a Valeria Marini e Giacomo Urtis, ha portato allegria e leggerezza. Estroverso e a proprio agio con tutti, è entrato in punta di piedi nelle dinamiche della casa riuscendo, però, a trovare immediatamente il suo posto. Nella stanza arancione non solo dorme ma sta instaurando dei bei legami come quello con Miriana Trevisan con cui divide il letto.

“Io e Miriana sotto le coperte, lo dico, perché tanto anche Miriana ha reso pubblica sta cosa… aveva non una cac**la, sai quei pelucchi dei vestiti ce l’aveva qua…Siccome l’ha avuto per un bel lasso di tempo. Tanto che ieri sera sotto le coperte ho detto: ‘Dai, togli ‘sto coso’ e lei: ‘Ma come fai è una cosa intima…’. Con Giacomo abbiamo inziato a ridere dicendogli che anche ieri mentre faceva la torta aveva sta cac**la. Stamattina si rideva sotto le coperte perché Miriana ha esordito aprendo gli occhi: ‘Che c’ho una cac**la?’”, ha raccontato.



Maria Monsè "Lulù e Sophie con me sono delle iene"/ L'avvertimento a Miriana "sparlano alle tue spalle"

Non fatelo vedere all'opinionista Sony Bruges altrimenti le viene un attacco isterico #GFVIP pic.twitter.com/QojazVQeUW — LA SESSUOFOBIA DI QUESTO UCCELLO (@vincycernic2) December 2, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA