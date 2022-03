Biagio D’Anelli “Miriana? Chiusa per sempre”/ Barbara D’urso lo gela: “Lo è perché…”

Si continua a parlare di Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli e della loro rottura fulminea. Nel salotto di Pomeriggio 5 Barbara D’Urso manda in onda un video fatto e pubblicato dalla Trevisan in cui lei balla sulle note di “Notti in bianco” di Blanco, brano che Miriana aveva dedicato a Biagio nella Casa del Grande Fratello Vip. Un dettaglio che lui fa notare anche in studio, apparendo abbastanza stupito ma, comunque, smontando la possibilità che lei abbia potuto farle una qualche dedica con quella canzone. Anzi, quando la D’Urso chiede approfondimenti sul tema, Biagio appare restio e chiede che non se ne parli ulteriormente: “Per me è chiusa, auguro tanta fortuna a Miriana, non ne voglio più parlare”, ammette infatti l’ex gieffino.

Barbara D’Urso gela Biagio D’Anelli: “È chiusa perché l’ha chiusa lei!”

Di fronte alla dichiarazione stanca di Biagio D’Anelli, Barbara D’Urso però interviene, gelandolo: “È chiusa perché l’ha chiusa lei Biagio!” e scatenando le risate di Emanuela Tittocchia, ex del gieffino. Lui, d’altronde, ammette di esser stato ferito soprattutto dal fatto che Miriana lo abbia lasciato con l’intervista rilasciata a Verissimo e, dunque, non parlandone prima con lui faccia a faccia. Da quel momento, dopo essere stato lasciato pubblicamente in TV, Biagio ha deciso di non insistere ulteriormente con questa storia: “È chiusa per sempre”.

