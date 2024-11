Miriana Trevisan è l’ex compagna del cantante Pago, quest’ultimo protagonista nell’episodio di Verissimo in onda Sabato 30 Novembre 2024. Miriana Trevisane e Pago sono stati insieme per diversi anni ed hanno un figlio Nicola, andiamo a vedere chi sono l’ex moglie e il figlio del cantante italiano, protagonista nella trasmissione condotta da Silvia Toffanin.

Miriana Trevisan nasce a Napoli il 7 Novembre 1972 e debutta nel mondo della televisione a soli 19 anni partecipando a Non è la Rai, programma che la vede protagonista per tre edizioni. Successivamente partecipa a vari programmi e dopo l’abbandono a Non è la Rai affianca Red Ronnie in un programma Mi ritorni in mente, poi diventa per un anno la velina mora di Striscia la Notizia.

Una carriera che la vede condurre grandi programmi, diventa la co-conduttrice di La Corrida e per cinque edizioni è la valletta di Mike Buongiorno a La Ruota della Fortuna, ruolo che la fa diventare una visione continua per gli italiani. Nel 2004 abbandona la tv momentaneamente per dedicarsi ad altro e in particolare partecipa a qualche spettacolo teatrale. La sua carriera è polivalente.

Miriana Trevisan, dalla carriera alla vita privata e al figlio con Pago

Miriana Trevisan partecipa all’Isola dei Famosi nel 2007 e la vediamo in vari programmi. Nel 2021 partecipa per ben 47 puntate e dopo aver trascorso sei mesi nella casa del Grande Fratello Vip 6. Miriana è stata sposata con Pago dal 2003 al 2013, lui le ha dedicato la canzone ‘Parlo di te’. I due hanno avuti un figlio di nome Nicola.

Miriana – nel corso di un’intervista di qualche tempo fa a Mattino Cinque – ha rivelato di aver sofferto di depressione post partum e in particolare ha spiegato: “La capisco molto bene, ho avuto la depressione ed è una cosa che puoi portarti indietro per diverso tempo. Fortunatamente nel mio caso è durata poco”.

Miriana ha spesso detto di essere molto legata a suo figlio Nicola e viceversa con il ragazzo che è molto geloso dei suoi genitori. Pago ne parlò cosi qualche tempo fa: “Nicola è molto legato a Miriana, non vuole che alcun uomo si avvicini a lei ed è un bambino molto protettivo e geloso della sua madre. Ovviamente una gelosa data da un grande legame affettivo”, ha spiegato l’uomo.