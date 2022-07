Biagio D’Anelli pronto alla convivenza con Silvana Curcio/ L’annuncio inaspettato…

Biagio D’Anelli e Silvana Curcio sono tornati insieme, l’annuncio inaspettato

Biagio D’Anelli ha fatto un annuncio inaspettato. Durante l’ospitata a Rtl 102.5 con Francesco Fredella e Manila Nazzaro, l’ex gieffino ha annunciato che presto andrà a convivere con Silvana. Dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip, Biagio ha finalmente trovato pace nel suo cuore e dopo il periodo turbolento vissuto assieme a Miriana Trevisan è tornato assieme a Silvana. In questo momento i due si sono concessi un po’ di relax in Puglia. Nella casa, Biagio D’Anelli si era avvicinato a Miriana Trevisan e Silvana aveva deciso di mettere un punto alla loro storia. Silvana non aveva rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla sua storia con Biagio D’Anelli ma aveva detto che lo avrebbe aspettato fuori per chiarire: “Io non ho rilasciato nessun tipo di dichiarazione e non ho intenzione di farlo. Ritengo che i social e la tv non siano il luogo adatto per parlare di certi argomenti. Avrò modo di chiarire al di fuori dei riflettori”.

BIAGIO D'ANELLI CHOC SULLA TOMBA DI FRANCO FRANCHI/ "Degrado che fa male: vergogna!"

Biagio D’Anelli era entrato nella casa del grande Fratello da fidanzato ma aveva poi rivelato di aver provato delle emozioni con Miriana Trevisan: “Non mi posso permettere di fare il playboy, è una situazione che sto scardinando con tatto proprio perché le voglio bene. Sono fidanzato ma provo delle emozioni per lei e quindi mi sto esponendo. La cosa fuori finirà, il punto è che io me la prenderò per me. Non l’ho baciata perché lei cade nel giudizio, fa parte di lei”.

Biagio D’Anelli, ex Miriana Trevisan/ Perchè si sono lasciati? "Non mi hai cercato. Mancato di rispetto"

Biagio D’Anelli pronto per fare il grande passo con Silvana Curcio

Biagio D’Anelli si è finalmente chiarito con Silvana Curcio. L’opinionista ha avuto una sbandata per Miriana ma quando terminata l’esperienza nella casa ha avuto modo di rivedere Silvana ha capito che era lei la donna che amava. In varie interviste, Miriana Trevisan ha avuto il dente avvelenato e ha accusato Biagio di averla illusa. Biagio D’Anelli però in occasione di una puntata prima della sua eliminazione aveva chiarito: “Se esco lunedì, analizzerò quello fuori (la storia con Silvana Curcio, ndr), mi assumerò le responsabilità. Se si dovesse chiudere, la aspetterò e me la bacerò privatamente”.

Biagio D’Anelli, opinionista del GF Vip?/ “I concorrenti tremerebbero so troppe cose"

Nel 2019, infatti, ospite a Pomeriggio Cinque, da Barbara d’Urso, dichiarò pubblicamente di essere fidanzato con una donna di nome Silvana Curcio: “È la prima volta in 36 anni che mi sono innamorato. Sono felice e sono sereno”. Biagio D’Anelli è pronto ora per fare il grande passo. Ieri ha annunciato che lui e Silvana andranno presto a convivere. Come l’avrà presa Miriana Trevisan?











© RIPRODUZIONE RISERVATA