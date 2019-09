Biagio D’Anelli vs Giorgio Tambellini, il faccia a faccia/ “Ti aspetto, parliamo quattr’occhi…”

BIAGIO D’ANELLI, PRONTO AL CONFRONTO CON GIORGIO TAMBELLINI

La risposta di Biagio D’Anelli a Francesca De Andrè non si è fatta di certo attendere. Mentre la ragazza era in diretta a Domenica Live con il suo attuale fidanzato, l’opinionista ha scelto di replicare alle sue parole sui social. Quale complotto creato con Fabrizia De Andrè? “Mi ha chiamato Alessandra, tua cara amica, passandomi Giorgio”, replica invece sui social Biagio, “mi voleva parlare, mi ha detto che mi avrebbe pagato una cena se gli paravo il cul@”, aggiunge. Senza dimenticare che lo stesso Tambellini, in uno dei suoi ingressi nella Casa del GF dell’anno scorso, ha ammesso di aver tradito la fidanzata per via della sua assenza e per il flirt in corso con Gennaro. “Per farti notare inventa altre caxxate e magari su di te, non sugli altri”, dice la De Andrè rispondendo in un commento e rivelando di aver già inviato il video di D’Anelli al suo avvocato. “Ti aspetto Giorgio Tambellini, parliamo quattr’occhi io e te, grazie”, conclude nella clip l’accusato.

IL PRESUNTO COMPLOTTO CON FABRIZIA DE ANDRÈ CONTRO FRANCESCA E GIORGIO TAMBELLINI…

Prima di buttarsi a capofitto in un sicuro scontro, Biagio D’Anelli ha deciso di concedersi qualche ora di relax grazie al concerto dei The Kolors a Bologna. Scopriamo tutto grazie alle sue Storie, dove lo troviamo sul palco al fianco di Stash durante il live. Sarà però un’altra diretta a tenere incollati gli spettatori questa sera, domenica 29 settembre 2019, visto che Biagio D’Anelli sarà a Live – Non è la d’Urso per un faccia a faccia con Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini. In sua difesa invece ci sarà Fabrizia De Andrè, che secondo la sorella si sarebbe macchiata di diversi tradimenti. Primo fra tutti il complotto che Biagio avrebbe ordito per farle credere che Tambellini l’avesse tradita. Le accuse sono pesanti e manca una reale motivazione. Per quale motivo Fabrizia e D’Anelli avrebbero creato un siparietto del genere, che tra l’altro Giorgio ha confermato durante il suo ingresso nella Casa? A quanto pare ci sarebbe molto di più riguardo a questa storia, qualcosa che non abbiamo ancora scoperto e che potrebbe trovare un chiarimento grazie a quel famoso audio che Biagio ha fatto ascoltare a Fabrizia durante l’esperienza di Francesca al GF. Un audio che riguarda il tradimento di Tambellini e la verità sul suo conto. Forse.

