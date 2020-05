Biagio D’Anelli Vs Morgan: “Corteggia ancora Jessica Mazzoli”/ “La compagna lo sa?”

Pubblicità

Biagio D’Anelli è furioso. L’opinionista è intervenuto nella nuova puntata di Pomeriggio 5 per dire la sua sul rapporto con Jessica Mazzoli e le incursioni di Morgan. Proprio nel programma di Barbara D’Urso ha voluto svelare un retroscena finora taciuto soprattutto per tutelare Lara, la figlia di Jessica e Morgan. “Non volevo toccare questo tasto, però è vero. – ha esordito D’Anelli – L’estate scorsa era iniziato un fidanzamento con Jessica e abbiamo passato un’estate bellissima. La cosa che mi ha dato fastidio è che Morgan aveva questa gelosia, gli dava fastidio del mio fidanzamento con Jessica.” ha così annunciato. Poi è entrato nei dettagli: “Tanto è vero, perché io origliavo le chiamate che Jessica riceveva, che lui diceva ‘hai l’avvocato Biagio’, ma io non ho mai avuto il piacere di conoscerlo. Lui aveva questo egoismo, come se Jessica fosse di sua proprietà.”

Biagio D’Anelli contro Morgan: “Alessandra Cataldo lo sa che corteggia ancora Jessica?”

Biagio D’Anelli ha svelato, dunque, che Morgan starebbe continuando a corteggiare Jessica Mazzoli e questo nonostante abbia una nuova compagna, Alessandra Cataldo, dalla quale ha avuto una figlia da poco, Maria Eco. “La cosa che però mi ha fatto pena – ha aggiunto D’Anelli a Pomeriggio 5 – è che io sapevo prima che uscisse sui giornali è che già aveva una compagna che era in attesa la secondo mese. Ma lei lo sa che lui sta ricorteggiando e mandando canzoni a Jessica che tra l’altro è fidanzata con me? Questa cosa mi ha fatto innervosire!” Infine l’opinionista ha tenuto a chiarire che “Non l’ho detto per amor di Lara, che è già pratica di social, e non volevo leggesse articoli su questa situazione, rovinando l’immagine del padre.” Morgan replicherà a queste rivelazioni?



