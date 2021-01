Biagio Di Maro: “Sabina in un programma di Real Time”/ A Uomini e Donne…

Segnalazione su Sabina e Claudio. Durante la discussione tra Tina Cipollari e Gemma Galgani che si scambiano battute dopo la decisione di Maurizio Guerci di chiudere la frequentazione con la dama di Torino, Biagio chiede la parola a Maria De Filippi per riportare una segnalazione su Sabina, la dama del trono over con cui è uscito per un periodo, ma con la quale ha chiuso a causa di alcuni dubbi sulla sua presunta amicizia con Maria, un’altra dama del parterre. “Ho saputo che Sabina e Claudio hanno partecipato ad un programma su Real Time”, confessa il cavaliere che aveva raccontato tutto alla redazione. Sabina nega tutto esortandolo a portare le prove prima di risportare una segnalazione. A scagliarsi contro Biagio, inoltre, è anche Tina Cipollari.

TINA CIPOLLARI CONTRO BIAGIO DI MARO

Sabina smentisce le parole di Biagio Di Maro che parla di un programma cui Sabina e Claudio avrebbero partecipato nel 2018. “Hai chiuso ogni rapporto con Sabina, ma per quale motivo devi trovate, ogni settimana, una scusa per attaccarla. La gente parla anche a vanvera”, sbotta Biagio. “Lui deve aprire bocca solo per stare al centro dell’attenzione. E’ passato un mese e continua. Facevi più bella figura a stare in silenzio. Stai facendo delle figure di mer*a. Hai delle prove? Hai dei filmati che dimostrino questa segnalazione”, chiede la dama a Biagio. “A me arrivano queste segnalazioni e le riporto”, ribatte il cavaliere. “Ti esponi con troppa facilità. Ma prima di parlare ti vuoi informare? Prima di dire le cose accertati”, aggiunge Tina chiudendo l’argomento.



