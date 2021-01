Tina Cipollari e Gemma Galgani, lite a Uomini e Donne/ “Non ti sei fatta rispettare”

Dopo la puntata di ieri interamente dedicata al confronto tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci, la puntata di Uomini e Donne del 19 gennaio si apre con una dura lite tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. La bionda opinionista, dopo aver provato più volte ad aprire gli occhi alla dama di Torino, di fronte alla decisione di Maurizio di chiudere definitivamente la frequentazione, le punta il dito contro. Pur riconoscendo le colpe del cavaliere cinquantenne, Tina considera responsabile del triste epilogo anche la Galgani. “Non ti sei fatta rispettare. Hai fatto qualcosa per scatenare la sua decisione. Ti ha lasciata sola a Natale e Capodanno”, ha detto la bionda opinionista. Parole che scatenano la dura reazione di Gemma, convinta che Maurizio l’abbia lasciata anche per i continui attacchi della Cipollari.

GEMMA GALGANI ATTACCA MAURIZIO GUERCI

Gemma Galgani non tollera l’atteggiamento di Tina Cipollari da cui si sarebbe aspettata solidarietà in un momento particolarmente difficile per lei. La dama di Torino punta così il dito contro il cavaliere 50enne. “Non ho fatto niente per meritarmi questo. Mi ha lasciato anche per colpa di Tina Cipollari. Hai detto che per colpa mia, Tina è venuta contro di te. Hai detto che avrei dovuto cambiare atteggiamento e che per colpa mia Tina ti ha attaccato in studio”, ha sbottato Gemma. “Non sono mai stato innamorato di te e non ho mai provato a farti cambiare”, si difende Maurizio che, però, nega di averla lasciata per Tina Cipollari. A Maurizio, però, non crede Armando Incarnato che difende Gemma Galgani.



