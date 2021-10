Biagio Izzo è Angelo Branduardi a Tale e Quale Show/ Nuova sfida dopo Pappalardo

Biagio Izzo chi interpreterà oggi a Tale e quale show? Angelo Branduardi, scopriamo chi è

Biagio Izzo dovrà imitare Angelo Branduardi nella puntata di Tale e Quale Show di oggi, 22 ottobre 2021. Quando era neonato Branduardi si è trasferito con la sua famiglia a Genova vicino il Conservatorio Niccolò Paganini, ben presto ha avuto il diploma di violino e ha iniziato a fare il solista nell’orchestra. A quindici anni Angelo si è trasferito di nuovo a Milano, città natale e si è iscritto all’Istituto Tecnico per il Turismo e ha conosciuto il suo insegnante e poeta Franco Fortini.

Si è iscritto a Filosofia e ha iniziato a comporre testi per i suoi autori prediletti, tra cui ‘Confessioni di un malandrino’ ovvero uno dei suoi pezzi più conosciuti (oltre alla celebre ‘Alla fiera dell’est, nome anche dell’album). Negli anni Settanta ha conosciuto la sua coautrice, Luisa Zappa, la quale è diventata anche sua moglie.

Biagio Izzo, nella puntata scorsa ha interpretato Pappalardo raggiungendo solo 20 punti in classifica ed è arrivato ultimo, ovvero undicesimo. L’esibizione è stata interrotta dai commenti dei giudici Vincenzo Salemme e Cristiano Malgioglio e quest’ultimo ha bocciato completamente l’esibizione. Loretta Goggi ha detto che il comico non ha usato la tonalità giusta per cantare, invece Panariello ha detto che si sarebbe dovuto impegnare di più e in quel caso sarebbe stata una bella performance.

Chi è Biagio Izzo?

Biagio Izzo è un attore e comico napoletano che ha fatto Bibì con nel duo composto da Bibì e Cocò, ha iniziato con il piccolo e poi con il grande schermo. Ultimamente è stato impegnato con il programma delle imitazioni Tale e Quale Show ed è dall’83 che intrattiene molti italiani, iniziando da un pubblico napoletano. Ha partecipato a Telegaribaldi e poi Made in Sud.



