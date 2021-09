Biagio Izzo è Nino d’Angelo a Tale e quale show/ Il divertimento al primo posto, e i voti?

Biagio Izzo per lui è lotta per gli ultimi posti della classifica…

Biagio Izzo è Nino d’Angelo nella seconda puntata di Tale e quale show 2021 e questo sicuramente è tutto dire. Chi ha visto la puntata scorsa, la prima del programma, sa bene cosa l’attore è riuscito a combinare e sicuramente anche questa sera riuscirà a spuntarla con il suo effetto simpatia, ma questo basterà per continuare a cavalcare le classifiche del programma?

Biagio Izzo è riuscito a salvarsi dall’ultimo posto solo perché Alba Parietti ha fatto davvero molto peggio di lui, riuscirà a farlo anche questa volta? Sicuramente Nino d’Angelo lo aiuta un po’ per via della sua lingua e anche perché è un uomo (a differenza di quello che è successo settimana scorsa) e i fan sono già pronti a capire come si comporterà una volta sul palco. Lui stesso ha riferito più volte che la sua unica missione è il divertimento e quindi non possiamo aspettarci una cosa seria, almeno da parte sua, anche a discapito della classifica finale.

Biagio Izzo è Nino d’Angelo a Tale e quale show 2021

Bongo Cha Cha è la canzone che Biagio Izzo ha portato sul palco nella prima puntata di Tale e Quale Show calandosi nei panni di Caterina Valente con un brano degli anni ’50 ritornato al successo proprio nei mesi scorsi grazie ai Good Boy. Appena arrivato sul palco con il suo abitino ha subito sbagliato l’attacco del brano e l’esibizione si è interrotta.

A quel punto è subito intervenuto il padrone di casa che ha fermato la musica e l’esibizione rimettendo tutti in riga e lo stesso ha fatto poi l’amico attore: “Beccucci ti devi mettere là. Ma è possibile che in Rai siamo ancora a questo..se non vedo a Becucci non posso cantare. Non è successo niente Malgioglio non mi guardare così”. Alla fine i giudici lo hanno perdonato ma la classifica è quella che è, non poteva essere altrimenti.

