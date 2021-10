Biagio Izzo è Carmen Miranda a Tale e quale show/ La prova più difficile di stasera

Biagio Izzo è pronto a interpretare Carmen Miranda durante la puntata di Tale e Quale Show di oggi 8 ottobre 2021. Appena l’attore lo ha saputo voleva lasciare la trasmissione. Nella prima puntata del talent ci ha deliziato presentando il – Bongo cha cha cha – di Caterina Valente. Anche questa volta dovrà interpretare una donna e da lui ci si aspetta il massimo. Ci sarà da divertirsi anche questa volta con un personaggio molto difficile. Durante il momento dell’assegnazione nella puntata scorsa è stato molto simpatico, addirittura alzandosi in segno di protesta per questa difficilissima prova da affrontare.

Biagio Izzo ha interpretato Michael dei Righeira e per tutta la settimana si è messo alla ricerca di chi potesse fare Stefano. Ha telefonato ai suoi amici ma nessuno era disponibile. Alla fine ha accolto la sua richiesta di aiuto Francesco Paolantoni che avrebbe accettato perché mosso dalla pietà visto che Biagio stava in difficoltà. Hanno interpretato un medley dei più famosi successi dei Righeira, suscitando le risate del pubblico. L’esibizione è stata molto divertente, Paolantoni assomigliava molto a Stefano, un po’ meno Biagio Izzo, il trucco non era perfetto. Alla fine dell’esibizione Carlo Conti ha ricordato quando qualche anno fa in un’edizione di Tale e Quale Fabrizio Frizzi e Amadeus hanno interpretato il duo: è stato un momento per ricordare l’amico scomparso.

Giorgio Panariello ha molto apprezzato l’innesto con Paolantoni definendolo la ciliegina sulla torta, Biagio Izzo stava in difficoltà non riusciva a esprimersi al meglio, la presenza di Paolantoni è stata provvidenziale: 5 punti. Loretta Goggi se avesse dovuto votare l’esibizione di Francesco Paolantoni non avrebbe avuto nessuna difficoltà, ma dovendo valutare Biagio Izzo si è sentita in imbarazzo, perché mentre il primo è intonato, preciso, non ha avuto bisogno di Beccucci, l’altro faceva tutto fuori tempo: 6 punti.

Per Cristiano Malgioglio, Biagio Izzo e Francesco sono sembrati due scappati di casa, dopo la loro esibizione il meteo ha detto che ci sarebbero stati temporali all’infinito: 6 punti. Mario Giordano ha preso degli appunti perché la loro presenza è un meraviglioso inserimento di ragazzi che nella società hanno avuto problemi: 5 punti. A fine puntata Biagio Izzo ha preso 21 punti finendo all’ultima posizione. Nella classifica generale dopo tre puntate è sempre all’ultimpo posto con 81 punti. Biagio ha dato i suoi 5 punti a Deborah che ha interpretato Amii Steward.

Biagio Izzo conquista il pubblico di tale e quale show?

L’esibizione di Biagio e Francesco è piaciuta molto al pubblico che non vedevano il momento di vederli all’opera per farsi quattro risate. Molti utenti puntualizzano il fatto che Izzo non sia un bravo cantante e tanto meno un imitatore, però ogni sua performance è spettacolo puro. É simpatico, piace, mette allegria. Non vincerà mai una puntata e probabilmente rimarrà fino alla fine all’ultima posizione, ma riesce ad alleggerire il programma e ogni sua presentazione è un tripudio di divertimento e ilarità.



