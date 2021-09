Biagio Izzo è Caterina Valente a Tale e quale show 2021/ Bongo cha cha per un debutto.. divertente

Biagio Izzo è Caterina Valente nella prima puntata di Tale e Quale Show 2021

Biagio Izzo è Caterina Valente a Tale e Quale Show? In conferenza stampa Carlo Conti ha annunciato la presenza dell’attore comico rivelando anche di averlo coinvolto non tanto per dargli un’occasione di lavoro o di svolta alla sua carriera, visto che lui ce l’ha ed è ben avviata, ma solo per dare un tocco di brio e di divertimento. Lui ha accettato proprio per questo, per divertirsi e allora come non iniziare da uno dei tormentoni estivi?

A dir il vero non sappiamo ancora quale sarà la sua versione di Bongo cha cha perché in conferenza stampa si è parlato solo del suo brano ma tutto lascia pensare che la prima cantante che dovrà portare il palco sarà proprio colei che delle sonorità latine ci ha basato la sua carriera, ovvero Caterina Valente. Il punteggio che arriverà per l’attore non sarà certo il migliore della serata ma visto che il suo intento sarà quello di intrattenere, siamo sicuri che ci riuscirà molto bene.

Biagio Izzo sulle note di Bongo cha cha, vincerà?

Per chi non conoscesse ancora Biagio Izzo, classe 1962, sappia solo che ha al suo attivo decine di spettacoli teatrali, di film e di programmi comici che lo hanno reso famoso nel nostro Paese. La prima moglie, Teresa, gli ha regalato due figlie, ovvero Valeria e Alessia, ma dopo il divorzio si è risposato con Federica Apicella, e ha avuto altri due figli, Martina e Raffaele.

Biagio Izzo, tra un impegno e l’altro, è riuscito a diventare anche nonno visto che proprio la figlia Alessia gli ha regalato un nipotino proprio dieci anni le sue seconde nozze con la Apicella. Prima di fare l’attore, Biagio Izzo ha fatto diversi lavori per aiutare la famiglia, da muratore a fabbro, da montatore di lapidi a imbianchino. Adesso lo ritroveremo anche cantante?

