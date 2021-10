Biagio Izzo è Colapesce e Dimartino, Tale e Quale Show 2021/ Qualcuno al suo fianco?

Che imitazione farà Biagio Izzo oggi a Tale e quale show?

Biagio Izzo interpreterà Colapesce e Dimartino nella puntata di stasera, 29 ottobre, di Tale e Quale Show 2021. Non è noto chi affiancherà l’artista per completare il duo, ci si aspetta un personaggio dallo stesso spessore comico che possa fungere degnamente da spalla per l’attore. Di sicuro la musica pop leggera di questo duo non richiede una grande estensione vocale, ma servirà comunque essere rapidi e bravi a non perdere l’intonazione. Una cosa che comunque Biagio ha dimostrato di saper fare abilmente. Nonostante non si tratti di un cantante, bensì di un comico, è riuscito in carriera nelle interpretazioni più disparate e sicuramente è uno di quegli artisti che chiamati a un compito anche complicato hanno sempre e comunque voglia di mettersi in gioco.

Biagio Izzo ha esordito nell’interpretazione di Angelo Branduardi con il brano Alla fiera dell’est, con il suo inconfondibile umorismo a Tale e quale show 02. Difficile dire quanto l’attore riesca ad immedesimarsi nel personaggio, poiché le sue performance finiscono sempre col diventare dei personalissimi show di natura comica che non hanno neanche la pretesa di somigliare ad un’imitazione vera e propria. Solo ai primi accenni del brano è possibile scorgere un certo impegno, supportato dal paziente contributo del coach Matteo Becucci, che gli fa da supporto e probabilmente, forse inconsapevolmente, da spalla. L’interpretazione alla fine si rivela comunque divertente e finisce con epiloghi imprevedibili che strappano risate al pubblico in sala ed ai giurati, sia per la parte musicale, infarcita di espressioni dialettali, che per il look volutamente esasperato.

Nell’insieme Biagio Izzo da l’impressione di partecipare ad un’altra gara di Tale e quale show, quella della comicità e del buonumore e, sorvolando sulla classifica, riesce perfettamente nell’intento. Le valutazioni della giuria sono unanimi: Loretta Goggi si è complimentata per l’intonazione che, nonostante tutto, è stata soddisfacente per l’intera esibizione e ha ringraziato per il momento di comicità che l’artista ha regalato, voto 5 punti. Giorgio Panariello si è detto rammaricato dal fatto che durante i primi momenti dell’esibizione si notava una potenzialità che è stata subito vanificata dall’evoluzione comica della prova. Ha preannunciato il suo voto di 5 punti.

Cristiano Malgioglio ha enfatizzato le straordinarie doti di attore comico e versatile di Biagio Izzo per poi definire ironicamente la sua interpretazione del brano scandalosa, voto 5 punti.

Anche Platinette ha sottolineato la pessima qualità dell’imitazione e al contempo la grande ilarità suscitata dall’attore, cui ha attribuito 5 punti in classifica. Il pubblico dei social non ha attribuito punti all’esibizione ma dai commenti si evince che è ormai consolidata la sensazione che la presenza di Biagio Izzo nello show rappresenti un momento di pura evasione e divertimento e che egli non abbia alcuna aspirazione al piazzamento, per alcuni va bene comunque e fa bene allo spettacolo. Ha totalizzato 21 punti e la sua posizione nella classifica della serata è all’undicesimo posto.



