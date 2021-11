Biagio Izzo è Cristiano Malgioglio, Tale e Quale Show/ Può succedere di tutto!

Biagio Izzo a Tale e quale show pronto a stupire tutti nell’interpretazione di Cristiano Malgioglio

Biagio Izzo questa settimana sarà Cristiano Malgioglio a Tale e Quale Show 2021 che andrà in onda su Rai 1 oggi, 5 novembre 2021. sarà un compito abbastanza arduo, in quanto quest’anno è un giudice del programma. Cristiano Malgioglio è un paroliere, cantautore e personaggio molto noto della televisione italiana. Lui ha scritto molti testi e brani che hanno avuto molto successo nella musica italiana, come ad esempio Gelato al cioccolato, di Pupo. Straordinaria è stata anche la reazione del comico all’assegnazione alla fine della scorsa puntata, balzando in piedi praticamente sulla sedia e facendo uno strano balletto in mezzo al palcoscenico. Per lui sarà un piacere, vedremo come il noto paroliere, che ricordiamo è nella giuria, prenderà la sua prova anche se siamo certi che trionferà da entrambe le parti l’ironia.

Alessia, Valeria, Martina, Raffaele, figli Biagio Izzo/ "Non sono il padre che..."

Biagio Izzo, ecco com’è andato nell’ultima puntata di Tale e quale show 2021

Biagio Izzo, insieme a Francesco Paolantoni, durante la scorsa puntata ha vestito i panni di Colapesce & Dimartino, duo che al Festival di Sanremo ha cantato ‘musica leggerissima’. Per una volta ha evitato l’ultimo posto in classifica, con 28 punti ed è arrivato penultimo, ovvero decimo. I due hanno cantato Musica leggerissima. Biagio ha continuato con le sue gag, telefonando a Stefano De Martino durante l’esibizione. Ha giocato con il giudice Malgioglio e poi ha canticchiato Bongo cha cha cha di Caterina Valente, ovvero una performance di qualche puntata scorsa. Cristiano Malgioglio questa settimana sembrava Crudelia Demon per il suo vestito e veniva spesso inquadrato dalle telecamere in cui prendeva delle gocce, le quali poi ha detto che erano dei tranquillanti. Successivamente ha affermato che gli scoppiava il cuore, in quanto nella sua vita non aveva mai visto una cosa di questo tipo e che questa esibizione è stata uno strazio.

Federica Apicella e Teresa del Vecchio, Biagio Izzo/ Il caso: moglie scambiata per...

Sui social c’è stato un delirio per i comici napoletani, alcuni hanno visto del positivo nella loro performance, da lontano si notava una piccola somiglianza nell’inquadratura lontana. Altri hanno notato un testa a testa tra loro due e Alba per cinque punti, già promessi da Panariello. Su Twitter il pubblico ha lasciato numerosi commenti per l’esibizione dei due e hanno scritto che si sono divertiti tanto a guardarla.

LEGGI ANCHE:

Biagio Izzo è Colapesce e Dimartino, Tale e Quale Show 2021/ Qualcuno al suo fianco?

© RIPRODUZIONE RISERVATA