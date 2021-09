Biagio Izzo moglie e figli: Federica Apicella, Alessia, Martina e Valerio/ Gli amori della sua vita

Federica Apicella è la moglie di Biagio Izzo. Il comico e attore italiano è un po’ restio a parlare della sua vita privata e non tutti sanno che a casa ‘nasconde’ un grande amore ma anche dei figli, in particolare di quelli nati da questo secondo matrimonio, Martina e Raffaele. Federica Apicella, infatti, è la seconda moglie del comico napoletano e i due sono convolati a nozze nell’agosto del 2008 proprio a Napoli, la città natale di entrambi. La donna è riuscita a conquistare Biagio Izzo regalandogli una seconda vita in amore tant’è che lui, parlando di lei in una delle poche interviste in cui si è sbottonato sulla vita privata, ha sottolineato: “ho una moglie meravigliosa che è il perno sul quale ruota la mia famiglia”.

Biagio Izzo è Caterina Valente a Tale e quale show 2021/ Bongo cha cha per un debutto.. divertente

Federica Apicella, Alessia, Martina e Valerio moglie e figli Biagio Izzo

I due si sono conosciuti quando ancora Biagio Izzo era legato alla prima moglie da cui aveva avuto altre due figlie, Valeria e Alessia. All’epoca Federica Apicella si è presentata al provino per Tele Garibaldi e proprio in quell’occasione ha conosciuto l’attore che avrebbe dovuto scegliere la persona da far entrare nel noto programma campano. L’incontro ha lasciato il segno visto che da allora i due non si sono mai più persi di vista e qualche anno dopo si sono sposati. La seconda moglie di Biagio Izzo ha alle spalle una carriera da attrice e modella anche se rimane meno nota del marito. Come attrice, l’Apicella ha partecipato al cortometraggio “Crossing”, in film e fiction come “Medicina Generale 2” e “Un posto al sole d’estate 2”. Anche sua figlia non è da meno. Alessia Izzo, primogenita del comico napoletano, è sposata con l’attore Danilo Brugia, e nel 2018 ha reso Biagio nonno del piccolo Lorenzo. I due qualche tempo dopo si sono separati. La sorella Valeria, anche lei figlia della prima moglie, sta provando a seguire le orme del padre nel mondo dello spettacolo.

LEGGI ANCHE:

Biagio Izzo/ Messaggio agli azzurri in diretta: "non fate come certe squadre che.."Federica Apicella, moglie Biagio Izzo/ Lui: "è il perno sul quale ruota la famiglia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA