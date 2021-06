Biagio Izzo/ “Sono un tipo scaramantico”

Biagio Izzo è tra gli ospiti di Notte Azzurra, la serata speciale dedicata al calcio condotto da Amadeus su Rai1. Il comico, cabarettista, commediografo e conduttore televisivo è sicuramente uno dei volti più amati da grandi e piccini. La sua verve e simpatia, infatti, hanno conquistato davvero tutti. L’attore intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato di avere alcuni riti scaramantici prima di entrare in scena: “a teatro, prima di entrare in scena, guardo sempre la graticcia, ossia le travi di legno del soffitto, e mi faccio il segno della croce. Dove non c’è graticcia cerco sempre qualcosa che ricordi delle strisce parallele, un ring, un’inferriata. E poi ho il mio personale rito calcistico: il giorno che gioca il Napoli, la mattina quando mi sveglio, devo scendere a terra con il piede sinistro. Siccome dormo sul lato destro del letto, mi devo girare a pancia in giù, poggiare le mani per sollevarmi e quindi scendere con il piede giusto. Capita spesso che, se mi sveglio “stonato” perché la sera ho fatto tardi, mi ritrovo per terra“.

Biagio Izzo: “Non ho paura di stare in scena”

Biagio Izzo si è poi soffermato su una delle sue ultime esperienze televisive. Si tratta di “La sai l’ultima?”, il programma di barzellette che l’hanno visto indiscusso protagonista in compagnia di altri comici e colleghi. Ricordando proprio quella esperienza, il comico ha precisato: “la cosa che mi ha divertito di più l’anno scorso a “La sai l’ultima?” non è stata una barzelletta. Bensì Nino Formicola, che tutti conoscono come Gaspare e che nello show fa il notaio. Una sera eravamo tutti pronti per iniziare, lui fa per uscire da dietro le quinte e inciampa. Una caduta a pancia a terra colossale, pum pum pum, noi stavamo morendo dalle risate con le lacrime agli occhi e lui si alza come se niente fosse. Per fortuna si era fatto solo una piccola escoriazione. Ecco, l’umorismo è anche questo, la comicità nasce da una brutta figura che si trasforma in una risata“.

Infine parlando del suo lavoro di attore di cinema e teatro ha confessato: “non ho paura di stare in scena. Tranne quella volta sul set del film “Io & Marilyn” di Leonardo Pieraccioni. Lì ho lavorato con una tigre vera. Mi dicevano che era solo un gattino “esagerato”. Io interpretavo un domatore di circo, avevo una frusta in mano e gridavo. Indossavo un accappatoio con una cintura che penzolava e, a un tratto, la tigre che era a un passo da me ha alzato la zampa per prendere la cintura e mi ha sfiorato il piede. Mi ha mancato per tre centimetri! Che paura!“.

