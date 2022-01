Biagio Vs Elena a Uomini e Donne: “Falsa dalla testa ai piedi”/ “Hai già un uomo!”

Biagio ed Elena tornano al centro dello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata del 18 gennaio 2022. La loro frequentazione sembrava essersi conclusa nella puntata andata in onda la scorsa settimana ma oggi scopriamo che non è così e che Biagio è infuriato con la dama. “Sei falsa dalla testa ai piedi!”, esordisce il cavaliere. È poi la dama a spiegare cos’è accaduto: “Siamo arrivati all’ultima puntata in cui io non ho accettato l’esclusiva. La nostra comunicazione si è interrotta poi però mi ha mandato un messaggio in cui mi diceva di essere rimasto dal mio comportamento. Io non rispondo e dopo qualche giorno lui prima mi manda delle canzoni, poi mi ha chiamato…”. I due si sono dunque risentiti e sembravano aver chiarito, fino a quando non c’è stato un nuovo scontro.

Lite furiosa tra Elena e Biagio a Uomini e Donne: lui lascia lo studio per…

Biagio è furioso con Elena e la accusa di averlo solo usato in quanto mai realmente interessata a lui. Poi lancia un gossip nello studio di Uomini e Donne: “Si dice su tutti i social che tu hai già un uomo, è sulle pagine di Instagram! Hai un compagno e sei super fidanzata!” Lei nega: “Ma cosa dici? Stai dicendo solo sciocchezze!” A crederle anche Tina Cipollari, che replica all’accusa di Biagio: “Ti stai inventando tutto, buffone!” Le accuse arrivano anche da Gianni Sperti: “Cafone, non fai parlare nessuno! Sei un gran cafone!” Biagio, però, non si arrende ed è disposto a mostrare il suo cellulare con le prove di quanto afferma. Esce, così, dallo studio per recuperarlo.

