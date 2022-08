Bianca Atzei incinta “Felicità immensa”/ “È stato difficile riprovarci dopo l’aborto”

Bianca Atzei incinta: “Sento una felicità immensa”

A luglio Bianca Atzei è annunciato di essere in dolce attesa del primo figlio dal compagno Stefano Corti. “Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al Mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore…”, hanno scritto i due futuri genitori su Instagram. Lo scorso ottobre la cantante aveva subito aborto spontaneo, dopo la fecondazione assistita. Sono stati mesi molto dolorosi per la coppia, che ora ha ritrovato il sorriso. A qualche settimana dal lieto annuncio, la futura mamma ha risposto alle domande dei fan su Instagram che le hanno chiesto come sta procedendo la gravidanza: “Sento una felicità immensa e questo mi dà un’energia incredibile”. Al suo fianco, da tre anni, c’è la iena Stefano Corti, già padre di Gabriele, nato da una precedente relazione,

Bianca Atzei mamma dopo l'aborto/Esplode il gossip sulla gravidanza con Stefano Corti

Bianca Atzei: “All’inizio non mi sentivo pronta”

Bianca Atzei ha poi parlato del sesso del bambino, rivelando che per lei la questione più importante è la salute del bebè, anche se avrebbe una preferenza: “Sono felice sia per il maschio che per la femmina… ovviamente è uguale per me, l’importante stia bene… Da sempre però l’idea del maschietto mi fa impazzire”. Tra le domande anche quella di una fan che le chiede dove ha trovato la forza di riprovare ad avere un bambino dopo l’aborto: “Non è facile all’inizio, per molti mesi non ne ho parlato e non mi sentivo pronta”, ha spiegato Bianca. E ha aggiunto: “Ogni volta che Stefano provava a chiedermelo, io non mi sentivo di affrontarlo e di riprovare. Poi è successo, naturalmente, il desiderio, il ritornare a sperarci, ad andar avanti e volerlo profondamente“. La cantante ha concluso mandando un consiglio a chi ha vissuto la sua stessa situazione: “So quanto puoi sentirti affondare, a pezzi. Però dobbiamo prima star bene noi, interiormente”.

