Malattia Bianca Atzei: cos’è successo alla cantante

Bianca Atzei è una donna e una mamma serena e felice, ma in passato, ha attraversato momenti difficili. Tutto risale al 2015 quando, durante il Festival di Sanremo, la cantante affronta uno dei momenti più complicati della sua vita come ha raccontato lei stessa nel 2019 in un’intervista a “Starbene”. “A Sanremo una notte mi sono svegliata molto agitata, avevo la tachicardia ma tutti pensavano fosse l’ansia del debutto. Durante le prove del mio tour è peggiorata e così sono corsa in ospedale e dopo gli esami il medico mi ha detto che avrebbe dovuto operarmi d’urgenza perché avevo un forame perivalvolare”, le parole della cantante.

“Avevo un forame perivalvolare, ovvero un foto tra atrio e ventricolo, una cosa congenita“, ha raccontato ancora la cantante che è stata così sottoposta ad un’operazione chirurgica.

Malattia Bianca Atzei: come sta oggi

Il problema cardiaco di Bianca Atzei è stato risolto con una protesi d’acciaio anche se il ricordo di quei giorni terribili resta sempre vivo: “Ci ho messo un bel po’ a riprendermi, mi sentivo più fragile. Allora mi sono presa tempo e la musica mi ha aiutata”.

Durante la gravidanza, poi, la cantante ha attraversato un altro momento complicato quando le è stata diagnosticata una polmonite. In quel periodo, a rassicurare tutti, è stato il compagno Stefano Corti sui social: “Ho vissuto giorni complicati a causa di un’iniezione, rischiando di dover partorire e sottopormi a trasfusioni. Grazie a cure immediate, l’infezione è stata sconfitta e, dopo qualche giorno, la situazione si è stabilizzata”.