Bianca Berlinguer e il matrimonio saltato con Luigi Manconi/ “Ecco perché non ci sposiamo più…”

Bianca Berlinguer non sposa più il compagno Luigi Manconi: “Circostanze attuali non lo permettono…”

Forse non tutti sanno che nella vita sentimentale di Bianca Berlinguer, da molti anni, è animata da un uomo di nome Luigi, che è anche il padre dell’unica figlia Giulia, nata nel 1998. Prima della seconda ondata di Covid, la famosa giornalista aveva annunciato il suo imminente matrimonio con Luigi Manconi e le partecipazioni erano state già inviate agli invitati. Tuttavia, le nozze non si sono mai celebrate e stando a quanto raccontato dalla Berlinguer, non ci saranno nemmeno nel prossimo futuro.

“Non ci sarà alcuna festa di nozze a breve. Le circostanze attuali non lo permettono e, inoltre, ho cambiato idea riguardo al matrimonio”, ha confermato Bianca Berlinguer oggi a Verissimo, in una bella intervista rilasciata a Silvia Toffanin. Evidentemente la giornalista e il compagno stanno bene così come sono.

Per quanto concerne la maternità, invece, la Berlinguer ha rivelato uno dei suoi rimpianti più grandi: non avere avuto più di un figlio. “Fino ai 37 anni non desideravo diventare mamma. Ho avuto Giulia in un momento in cui inizi a pensare: ‘Ora o mai più’, quindi non mi sono voluta privare di questa gioia. L’ho avuta a 38 anni, esattamente quando l’ho desiderata”.

“Ho lavorato fino alla fine della gravidanza e sono tornata a lavoro cinque mesi dopo la nascita di Giulia“, ha continuato l’ospite della Toffanin. Nel corso dell’intervista, si è parlato anche del passaggio della conduttrice a Mediaset e del fatto che Bianca non si sentisse apprezzata in Rai. “I vertici non erano interessati alla mia trasmissione”, il suo affondo.

