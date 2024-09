IL DURO POST BERLINGUER CONTRO BOCCIA: “VOLEVA DOMANDE PRIMA, INAUDITO. NON LE RISPONDERÒ PIÙ”

L’ospitata di Maria Rosaria Boccia a “È sempre Cartabianca” è saltata perché la protagonista dell’affaire Sangiuliano voleva sapere le domande in anticipo e perché voleva presentare nuove accuse contro il Ministro e la sorella della Premier Meloni senza avere prove: così attacca con un duro post sull’account del programma la conduttrice Bianca Berlinguer, 24 ore dopo la clamorosa rinuncia all’intervista di Boccia in diretta sul programma del martedì sera su Rete 4. L’annuncio ieri della ospitata della ex (presunta) consulente del Ministero della Cultura aveva portato l’intera attenzione sulla trasmissione Mediaset, con il consegnate clamore una volta che in diretta tv Bianca Berlinguer ha spiegato che l’intervista non si sarebbe fatta.

Ora un post social del programma mette in luce la versione di Bianca Berlinguer che, annuncia, dopo le interazioni di ieri non ha intenzione di avere più a che fare con la controversa imprenditrice campana: dal momento che era stata contattata per l’intervista in diretta tv, spiega la conduttrice, Maria Rosaria Boccia ha richiesto che le venissero inviate le domande che sarebbero poi state fatte durante la trasmissione. Qui la conduttrice già si era risentita in quanto – aggiunge nel post – a nessun ospite di “Cartabianca” è stato mai concesso di sapere prima le domande che sarebbero poi state poste in trasmissione. Sapeva gli ospiti, conosceva i giornalisti e sapeva che avrebbe ricevuto un’intervista singola con successive domande degli invitati, tra l’altro – pare – su esplicita richiesta di Maria Rosaria Boccia. Berlinguer dice di averle inviato i temi generali dell’intervista ma sottolineando che le domande specifiche sarebbero poi state scelte liberamente dagli altri giornalisti.

DALLA CHAT “TRASCRITTA” DI SANGIULIANO ALLE ACCUSE CONTRO ARIANNA MELONI: COSA DICE BIANCA BERLINGUER

A quel punto lo scontro però non era ancora andato in scena, tanto che Maria Rosaria Boccia negli studi di “È sempre Cartabianca” ci è andata ieri sera come conferma la stessa conduttrice: nel dialogo con l’imprenditrice protagonista della vicenda che ha portato le dimissioni del Ministro Sangiuliano (con l’intero caso mediatico che ben sapete, con tanto di intervista-fiume al Tg1 dove ha ammesso di avere avuto una relazione con la Boccia), gli screzi crescono di ora in ora.

Bianca Berlinguer spiega di aver riferito alla sua ospite che non avrebbe avuto alcuna preclusione sulle verità e/o notizie che Boccia voleva raccontare in trasmissione: a quel punto la giornalista racconta di aver avuto l’impressione che l’unico vero contrasto fosse la sua indisponibilità a fornire le domande in anticipo per iscritto. Ma la vicenda non finisce qui dato poche ore prima della messa in onda è Boccia a mostrare agli autori una trascrizione da lei realizzata e re-scritta del colloquio (presunto) fra l’ex Ministro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini. In quelle pagine trascritte diverse le questioni che non convincono Berlinguer, tutte elencate nel post social: in primis, l’ex direttore del Tg2 avrebbe detto che non vi era alcuna relazione con Boccia, in secondo luogo venivano spiegati i motivi della mancata nomina a consulente del Ministero. In sostanza, nella potenziale chat (tutta da verificare) Sangiuliano spiegherebbe la non-nomina con una possibile preoccupazione per confitto d’interesse, con eventuali pressioni della moglie, con carenze del CV e infine, addirittura, per un presunto «intervento di Arianna Meloni», ovvero la sorella della Premier e moglie del Ministro Lollobrigida (da poco si sono lasciati tra l’altro, e anche qui il gossip è impazzito a riguardo). A questo punto Berlinguer osa chiedere conto a Maria Rosaria Boccia di quali prove avesse per tali congetture e accuse, trovando però piena opposizione da parte della sua ospite.

COS’È SUCCESSO IERI A “È SEMPRE CARTABIANCA” E IL PRIMO BOTTA-RISPOSTA FRA BERLINGUER E MARIA ROSARIA BOCCIA

Boccia avrebbe attaccato Berlinguer accusandola di non aver studiato bene la sua storia, che non si era preparata e che così l’ospitata non poteva avvenire: dal resoconto della giornalista emerge la presunta accusa lanciata dalla ex consulente/amante del Ministro in quanto Bianca Berlinguer «è interessata solo al gossip e al pettegolezzo politico anziché alle “verità”». Il rapporto professionale e di cortesia a quel punto risulta deteriorato tanto da far saltare l’intervista: in merito all’accusa di essere stata come “sequestrata” nel camerino di Mediaset, la replica di Berlinguer è lapidaria, «c’è solo da sorriderne». La giornalista ex Rai dice di non aver mai visto nulla di simile in quasi 40 anni di carriera e promette che d’ora in poi non vuole più avere a che fare con la donna protagonista del “caso mediatico” di questo inizio settembre.

Già ieri sera in trasmissione Bianca Berlinguer aveva sottolineato l’accusa lanciata da Boccia contro gli autori a pochi minuti dalla diretta: «ci ha detto che secondo lei noi non eravamo stati sufficientemente informati sul suo caso e che a questo punto preferiva prendere un’altra settimana di tempo». È poi nel corso della stessa serata di ieri che la conduttrice ha voluto leggere la replica netta di Maria Rosaria Boccia in merito alla scelta di non partecipare all’intervista: risponde al giornalista Sallusti (che poco prima l’aveva definita “inaffidabile”) e spiega di non voler prendere in giro gli italiani, «Se sono andata via è solo perché non c’erano le condizioni per spiegare al meglio la situazione».

Maria Rosaria Boccia non interverrà a #ÈsempreCartabianca pic.twitter.com/EGyUQNRTjg — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) September 10, 2024