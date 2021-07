Bianca Berlinguer e Mauro Corona si riabbracciano/ “Quel che la Rai aveva separato..”

Mauro Corona e Bianca Berlinguer, dopo mesi dall’allontanamento dello scrittore dalla Rai, si sono rivisti e si sono riabbracciati. L’occasione giusta per rivedersi è stato l’evento Sorsi d’autore 2021, rassegna in corso di svolgimento in Veneto dove, come fa sapere Il Giornale, la conduttrice di Cartabianca e lo scrittore si sono concessi un momento per chiacchierare, sorridere e scherzare anche sull’episodio che ha portato Corona lontano dalla Rai. Ricordando la decisione dell’azienda di allontanarlo da Cartabianca, trasmissione di cui era ospite fisso ogni settimana, Corona ha sottolineato l’evento a cui ha partecipato insieme alla Berlinguer “ è riuscito a riunire quel che la Rai aveva separato “. Il motivo che ha spinto la Rai a mettere fine alla presenza di Corona a Cartabianca è stato un battibecco tra lo scrittore e la padrona di casa nel corso del quale lo scrittore si rivolse alla Berlinguer utilizzando il termine “gallina”. Dopo le scuse di Corona e l’accettazione della Berlinguer, il caso sembrava rientrato, ma lo scrittore non ha più partecipato alla trasmissione di Raitre.

Del Debbio proposta a Mauro Corona per Dritto e Rovescio/ "Sento prima la Berlinguer"

Mauro Corona e Bianca Berlinguer: di nuovo insieme in tv?

Dopo essere stato allontanato dalla Rai, Mauro Corona è tornato in tv come ospite di Paolo Del Debbio che lo vorrebbe come ospite fisso anche nella prossima stagione di Dritto e rovescio. “ Guardami bene negli occhi, a settembre ti voglio ritrovare qui eh “, ha detto Del Debbio a cui Corona ha risposto così – “ Paolo, vieni su che ne parliamo. Incontro Bianchina a Vicenza, vediamo che dice “. Durante l’incontro in Veneto, la conduttrice di Cartabianca ha lanciato una frecciatina allo scrittore, reo di essere passato alla concorrenza. “I o ho combattuto più di te per farti tornare. Tu ti sei subito rassegnato e sei andato alla concorrenza “, ha detto la Berlinguer che ha più volte sottolineato il desiderio di riavere nella squadra di Cartabianca proprio Corona. Il desiderio della conduttrice si realizzerà nella prossima stagione televisiva?

